Pawankalyan Clarifies About Glass Dialogue In Ustaad Bhagat Singh

Ustaad Bhagat Singh | ఉస్తాద్‌ భగత్‌ సింగ్‌లో గాజు గ్లాస్‌ డైలాగ్‌ పెట్డడంపై పవన్‌ కల్యాణ్ క్లారిటీ

March 20, 2024 / 09:17 PM IST

Ustaad Bhagat Singh | పవన్‌ కల్యాణ్‌ (Pawan Kalyan), హరీష్‌ శంకర్‌ (Harish shankar) కాంబినేషన్‌లో వస్తోన్న తాజా చిత్రం ఉస్తాద్‌ భగత్‌ సింగ్ (UstaadBhagatSingh). పవన్‌ కల్యాణ్‌ టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న ఈ సినిమా నుంచి అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న గ్లింప్స్‌తోపాటు Bhagats Blaze రానే వచ్చాయి. ఈ సారి పర్ ఫార్మెన్స్ బద్దలైపోద్ది.. అంటూ గ్లింప్స్‌లో ఇరగదీసిన పవన్ కల్యాణ్‌ Bhagats Blazeలో గాజు పగిలే కొద్దీ పదునెక్కుద్దీ.. ఖచ్చితంగా గుర్తు పెట్టుకో గ్లాస్‌ అంటే సైజ్‌ కాదు.. సైన్యం అంటూ పొలిటికల్‌ హీట్‌ పుట్టించే డైలాగ్‌ చెప్పాడని తెలిసిందే.

ఈ డైలాగ్‌ ఫిలింనగర్‌ సర్కిల్స్‌తోపాటు పొలిటికల్ పార్టీల్లో చర్చనీయాంశంగా మారిపోయాయి. తాజాగా ఈ డైలాగ్‌ పెట్టడం వెనకున్న కారణమేంటో క్లారిటీ ఇచ్చాడు పవన్‌ కల్యాణ్‌. ఓ సమావేశంలో గాజు గ్లాస్‌ డైలాగ్‌ గురించి పవన్‌ కల్యాణ్‌ను ప్రశ్నించగా.. సినిమాలో గాజుకు సంబంధించిన డైలాగ్ ఉంటుంది. ఇది ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్‌కు సరియైనదా? (తన పార్టీ సభ్యులకు స్పష్టతనిస్తూ). సినిమాలోని క్యారెక్టర్‌ ఒక గ్లాసును నేలపై పడేస్తే.. అది ముక్కలుగా పగిలిపోతుంది. దానికి నేను గాజు పగిలిపోతే మరింత శక్తివంతం అవుతుందని చెబుతాను. సినిమాలో అలాంటి డైలాగ్ ఎందుకు రాశావని నేను హరీష్ శంకర్‌ని అడిగాను. ఎన్నికల్లో ఓడిపోయానని కొందరు నన్ను ఎగతాళి చేస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేసిన హరీష్‌ శంకర్‌.. వారికోసమే ఆ డైలాగ్ చెప్పాడు.

నా సినిమాల్లో అలాంటి డైలాగులు వాడటం నాకిష్టం ఉండదు, కానీ ఆ డైలాగ్‌పై హరీష్ శంకర్ చాలా స్పష్టంగా ఉండటంతో చాలా ప్రత్యేకంగా చెప్పాను. ఎవరైనా నన్ను దూషిస్తే నేను నిశ్శబద్దంగా ఉండటం అభిమానులకు నచ్చదని హరీష్ శంకర్ చెప్పాడు. ఆ డైలాగ్‌ అగ్రెసివ్‌గా సినిమాలో భాగమవ్వాలనుకున్నాడు హరీష్‌శంకర్‌.. అంటూ చెప్పుకొచ్చాడు పవన్‌ కల్యాణ్‌.

టాలీవుడ్ టాప్ ప్రొడక్షన్‌ హౌజ్‌ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ సినిమాలో శ్రీలీల ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఈ మూవీ నుంచి ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన ఫస్ట్ గ్లింప్స్ వీడియో సోషల్ మీడియాలో హల్ చల్ చేస్తూ.. వ్యూస్ పంట పండిస్తోంది.

