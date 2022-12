Pawan kalyan | రెండు దశాబ్ధాల తర్వాత మార్షల్‌ ఆర్ట్స్‌ ప్రాక్టీస్‌ చేస్తున్న పవన్‌.. వైరల్‌ అవుతున్న ఫోటో..!

December 10, 2022 / 01:00 PM IST

Hari Hara Veera Mallu Movie | పవన్ కళ్యాణ్‌కు మార్షల్ ఆర్ట్స్‌ అంటే చిన్నప్పటి నుండి మక్కువే అన్న విషయం తెలిసిందే. చిన్నప్పుడు ఆయన మార్షల్‌ ఆర్ట్స్‌లో శిక్షణ కూడా తీసుకున్నాడు. పవన్‌ మొదటి సినిమా ‘అక్కడ అమ్మాయి ఇక్కడ అబ్బాయి’ నుండి ‘జానీ’, ‘తమ్ముడు’, ‘ఖుషీ’ వంటి పలు సినిమాల్లో మార్షల్‌ ఆర్ట్స్‌లో తన ప్రతిభ చూపించాడు. ఇక ఇదే ప్రధానంశంగా పవన్‌ ‘జానీ’ సినిమాను స్వీయ దర్శకత్వంలో రూపొందించిన విషయం తెలిసిందే. సినిమా ఫలితం ఎలా ఉన్నా మార్షల్‌ ఆర్ట్స్‌లో తను ఎంత ప్రవీణ్యుడో ప్రేక్షకులకు తెలిసేలా చేశాడు. ఇదిలా ఉంటే తాజాగా మార్షల్‌ ఆర్ట్స్‌పై పవన్‌ చేసిన ట్వీట్‌ నెట్టింట తెగ వైరల్‌ అవుతుంది.

ప్రస్తుతం పవన్‌ కళ్యాణ్‌ ‘హరి హర వీరమల్లు’ సినిమా చేస్తున్నాడు. క్రిష్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రం శరవేగంగా షూటింగ్‌ జరుపకుంటుంది. ఈ చిత్రంలో పవన్‌ మల్లయోధుడిగా కనిపించనున్నాడు. ఈ క్రమంలో కత్తిసాము, గుర్రపు స్వారీ వంటి అంశాలపై పట్టు తెచ్చుకున్నాడు. కాగా తాజాగా ఈ సినిమా కోసం మార్షల్‌ ఆర్ట్స్‌ ప్రాక్టీస్‌ను మొదలు పెట్టాడు. దీనికి సంబంధించిన ఫోటోను పోస్ట్‌ చేస్తూ రెండు దశాబ్ధాల తర్వాత మార్షల్‌ ఆర్ట్స్‌ ప్రాక్టీస్‌ను ప్రారంభించానని తెలిపాడు. పవన్‌ షేర్‌ చేసిన ఫోటో ఇప్పుడు నెట్టింట తెగ వైరల్‌ అవుతుంది.

పదిహేడవ శతాబ్దం నాటి మొఘలాయిలు, కుతుబ్‌షాహీల కాలం నాటి కథాంశంతో ఈ చిత్రం రూపొందుతుంది. పవన్‌కు జోడీగా నిధి అగ‌ర్వాల్, న‌ర్గీస్ ఫ‌క్రిలు న‌టిస్తున్నారు. మెగా సూర్య ప్రొడ‌క్ష‌న్ బ్యాన‌ర్‌పై ఏ. ద‌యాక‌ర్ రావు నిర్మిస్తున్నాడు. ఎమ్‌. ఎమ్ కీర‌వాణి సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఇటీవలే రిలీజైన గ్లింప్స్‌కు ప్రేక్షకుల నుండి విశేష స్పందన వచ్చింది. వీలైనంత త్వరగా షూటింగ్‌ పూర్తి చేసి వచ్చే ఏడాది ప్రథమార్థంలో ఈ సినిమాను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావాలని చిత్రబృందం సన్నాహాలు చేస్తుంది.

After two decades I got into my Martial Arts practice. pic.twitter.com/3CLqGRNbvH

— Pawan Kalyan (@PawanKalyan) December 9, 2022