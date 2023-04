OG Movie | ఫైర్‌ స్ట్రోమ్‌ కమింగ్‌.. ఓజీ నుంచి బ్లాస్టింగ్‌ వీడియో

April 15, 2023 / 04:58 PM IST

OG Movie Shoot begins | పవన్‌కళ్యాణ్ లైనప్‌లో కాస్త ఎక్కువ ఎగ్‌జైట్‌మెంట్‌ చేస్తున్న ప్రాజెక్ట్‌ ఓజీనే. పవన్‌ అభిమానులే కాదు.. ప్రేక్షకులు సైతం ఈ సినిమాపై ఎంతో ఆసక్తితో ఎదురు చూస్తున్నారు . సుజీత్‌ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కనున్న ఈ సినిమాపై ఇప్పటికే ఎక్కడలేని బజ్‌ నెలకుంది. ఒక్క ప్రీ లుక్‌ పోస్టర్‌కే సోషల్‌ మీడియా షేక్‌ అయిందంటే ఏ రేంజ్‌లో ఈ సినిమాపై అంచనాలున్నాయో అర్థం చేసుకోవచ్చు. కాగా తాజాగా ఈ సినిమా షూటింగ్‌ ప్రారంభమైంది. ముంబైలో తొలి ఎపిసోడ్‌ను స్టార్ట్‌ చేశారు. ఇదే విషయాన్ని మేకర్స్‌ ఓ వీడియోను రిలీజ్‌ చేస్తూ వెల్లడించారు.

లేటెస్ట్‌గా రిలీజైన వీడియో గూస్‌బంప్స్‌ తెప్పిస్తుంది. ఈ సినిమా స్క్రిప్ట్‌ కోసం దర్శకుడు సుజీత్‌ ఎంత హోం గ్రౌండ్‌ వర్క్‌ చేశాడో వీడియోలో వినూత్నంగా చూపించారు. ఇక ఈ వీడియోకు థమన్‌ అదిరిపోయే బ్యాగ్రౌండ్‌ ఇచ్చాడు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో నెట్టింట తెగ వైరల్‌ అవుతుంది. కాగా పవన్‌ మాత్రం వచ్చే వారం నుంచి సెట్స్‌లో జాయిన్‌ అవుతాడని చిత్రబృందం వెల్లడించింది. గ్యాంగ్‌స్టర్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కనున్న ఈ సినిమాకు ఒరిజినల్‌ గ్యాంగ్‌స్టర్ అనే టైటిల్‌ను ఫిక్స్‌ చేసినట్లు టాలీవుడ్‌ వర్గాల సమాచారం‌. ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ వంటి ఇండస్ట్రీ హిట్‌ను నిర్మించిన దానయ్య ఈ సినిమాకు ప్రొడ్యూసర్‌గా వ్యవహరిస్తున్నాడు. ఈ సినిమా కోసం పవన్‌ 60రోజుల కాల్షీట్లు ఇచ్చాడని తెలుస్తుంది.

దీనితో పాటుగా పవన్‌ హరిహర వీరమల్లు అనే పీరియాడిక్‌ సినిమా చేస్తున్నాడు. క్రిష్ జాగర్లమూడి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమా షూటింగ్ చివరి దశలో ఉంది. ఇక మేనల్లుడు సాయిధరమ్‌తో కలిసి నటిస్తున్న వినోదయ్‌ సిత్తం రీమేక్‌ కూడా శరవేగంగా షూటింగ్‌ జరుపుకుంటుంది. ఈ సినిమాకు పి. సముద్రఖని దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. వీటితో పాటుగా పవన్‌, హరీష్‌ శంకర్‌తో ఉస్తాద్‌ భగత్‌సింగ్‌ను కూడా లైన్లో పెట్టాడు. ప్రస్తుతం ప్రీ ప్రొడక్షన్‌ పనులు జరుపుకుంటున్న ఈ సినిమా త్వరలోనే షూటింగ్‌ మొదలుపెట్టనుంది.

We are beginning the shoot of our film #OG today in Bombay… https://t.co/GHxG8txrsn

The #OG @PawanKalyan garu will be joining us next week🔥🔥 @sujeethsign @dop007 @MusicThaman #ASPrakash @DVVMovies #FireStormIsComing 🔥#TheyCallHimOG 💥

— DVV Entertainment (@DVVMovies) April 15, 2023