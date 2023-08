August 21, 2023 / 03:46 PM IST

Ustaad Bhagat Singh | టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో పవన్‌ కల్యాణ్‌ (Pawan Kalyan) నటిస్తోన్న మోస్ట్‌ క్రేజీయెస్ట్ ప్రాజెక్టుల్లో ఒకటి ఉస్తాద్‌ భగత్‌ సింగ్ (UstaadBhagatSingh). పవన్‌కల్యాణ్‌ టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తోన్న ఈ చిత్రానికి హరీష్‌ శంకర్‌ (Harish shankar) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ మూవీ షూటింగ్‌కు సంబంధించిన కొత్త వార్త బయటకు వచ్చింది. తాజా టాక్‌ ప్రకారం ఉస్తాద్‌ భగత్‌సింగ్‌ నెక్ట్ షెడ్యూల్‌ సెప్టెంబర్ మొదటి వారం నుంచి షురూ కానుంది.

అంతేకాదు సుజిత్‌ డైరెక్షన్‌లో నటిస్తోన్న చిత్రం ఓజీ (OG). ఈ సినిమా చిత్రీకరణ నయా షెడ్యూల్ కూడా సెప్టెంబర్‌లో బ్యాంకాక్‌లో షురూ కానుండగా.. పవన్ కల్యాణ్‌ అక్టోబర్‌లో సెట్స్‌లో జాయిన్ కాబోతున్నట్టు ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌. సెప్టెంబర్ 2న పవన్‌ కల్యాణ్‌ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఓజీ ఫస్ట్‌ లుక్‌తోపాటు గ్లింప్స్‌ రెడీ అవుతుందని, ప్రస్తుతం బీజీఎం వర్క్స్‌ కొనసాగుతున్నాయని సమాచారం. అదే విధంగా ఉస్తాద్‌ భగత్‌ సింగ్ పోస్టర్‌ కూడా రిలీజ్‌ చేయనున్నారని ఫిలింనగర్ సర్కిల్ టాక్‌.

ఉస్తాద్‌ భగత్‌ సింగ్‌ గ్లింప్స్ వీడియోలో.. భగత్‌.. భగత్‌ సింగ్‌ మహంకాళి పోలీస్‌స్టేషన్‌, పత్తర్‌ గంజ్‌, ఓల్డ్‌ సిటీ. ఈ సారి పర్ ఫార్మన్స్ బద్దలైపోద్ది.. అంటూ తనదైన మ్యానరిజంతో సాగుతున్న పవన్‌ కల్యాణ్ డైలాగ్స్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాయి. గబ్బర్‌ సింగ్ లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ తర్వాత పవన్‌ కల్యాణ్‌-హరీష్‌ శంకర్‌ కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న సినిమా కావడంతో అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి. ఈ చిత్రంలో శ్రీలీల ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది.

ఓజీ చిత్రంలో గ్యాంగ్ లీడర్‌ ఫేం ప్రియాంకా ఆరుళ్ మోహన్‌ (Priyanka Arul Mohan) ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఈ చిత్రానికి రవి కే చంద్రన్ సినిమాటోగ్రాఫర్ కాగా‌.. ఏఎస్ ప్రకాశ్ ప్రొడక్షన్‌ డిజైనర్‌. ఇప్పటికే ఓజీలోని కీలక సన్నివేశాలను ముంబై, పూణే, హైదరాబాద్‌ షెడ్యూల్స్‌లో పూర్తి చేశారని తెలిసిందే. పవన్ కల్యాణ్‌ చాలా కాలం తర్వాత ఓజీలో స్టైలిష్ అవతార్‌లో కనిపించబోతున్నట్టు నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతున్న స్టిల్స్‌ ద్వారా తెలిసిపోతుంది.

క్రిష్ దర్శకత్వంలో పవన్‌ కల్యాణ్‌ నటిస్తోన్న హరిహరవీరమల్లు ఇప్పటికే పలు షెడ్యూల్స్‌ షూటింగ్ పూర్తి చేసుకోగా.. దీనికి సంబంధించి కొత్త షెడ్యూల్ అప్‌డేట్ రావాల్సి ఉంది.

ఉస్తాద్‌ భగత్‌ సింగ్ ఫస్ట్‌ గ్లింప్స్‌..

