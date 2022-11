November 17, 2022 / 04:37 PM IST

ప‌వ‌న్ క‌ల్యాణ్ (Pawan Kalyan) అభిమానులు ఎక్జయిటింగ్‌గా ఎదురుచూస్తున్న హ‌రిహ‌ర వీర‌మ‌ల్లు (Hari Hara Veera Mallu) అప్‌డేట్‌ రానే వచ్చింది. ఓ వైపు పొలిటికల్ కమిట్‌ మెంట్స్‌ కొనసాగిస్తూనే.. సినిమాలను పూర్తి చేసే పనిపై కూడా ఫోకస్‌ పెడుతున్నారు. కొన్ని రోజుల క్రితం క్రిష్‌ టీంతో కలిసి వర్క్‌ షాప్‌లో కూడా పాల్గొన్నారు. కాగా పవన్‌ కల్యాణ్‌ తాజాగా షూటింగ్‌లో జాయిన్‌ అయ్యారు.

చాలా కాలం తర్వాత పవన్‌ కల్యాణ్‌ యాక్షన్‌ మూడ్‌లో చూడటం సంతోషంగా ఉంది..కెప్టెన్‌, డైరెక్టర్‌ క్రిష్‌ జాబ్‌లో ఉన్నారు..అంటూ లొకేషన్‌లో డైరెక్టర్‌ క్రిష్ స్టిల్‌ను షేర్ చేశాడు హరీష్‌ శంకర్‌. ఈ ఫొటో ఇపుడు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్‌ అవుతోంది. రామోజీఫిలింసిటీలో ప్రస్తుతం హై ఆక్టేన్‌ యాక్షన్‌ సీన్లు షూట్‌ చేస్తున్నట్టు ఇన్‌సైడ్‌ టాక్. 1000 మంది జూనియర్‌ ఆర్టిస్టులతో సాగే ఈ సీక్వెన్స్ సినిమాకే హైలెట్‌గా నిలువబోతుందట.

ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ యాక్టర్లు అర్జున్ రాంపాల్‌, న‌ర్గీస్ ఫ‌క్రీ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. హ‌రిహ‌ర వీర‌మ‌ల్లు చిత్రానికి ఎంఎం కీర‌వాణి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్‌‌. ఇప్పటికే బయటకు వచ్చిన హ‌రిహ‌ర‌వీర‌మ‌ల్లు పోస్టర్లు, గ్లింప్స్ వీడియోలు సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తున్నాయి. పీరియాడిక్ యాక్షన్‌ డ్రామాగా వస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని 2023 ఏప్రిల్‌లో విడుదల చేసేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నారు మేకర్స్‌.

షూటింగ్‌ లొకేషన్‌లో డైరెక్టర్‌ క్రిష్‌..

Great to see @PawanKalyan on action sets after a while …#HariHaraVeeraMallu 👌👌👌

Captain @DirKrish on the Job pic.twitter.com/wJo41aOHDd

— Harish Shankar .S (@harish2you) November 17, 2022