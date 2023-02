Pathaan Movie | మరో అరుదైన ఘనత సాధించిన పఠాన్‌.. తొలి బాలీవుడ్‌ సినిమాగా రికార్డు..!

February 5, 2023 / 03:27 PM IST

Pathaan Movie | కరోనా ప్రభావంతో కష్టకాలంలో పడిపోయిన అన్ని ఇండస్ట్రీలు కుదురుకున్నాయి. ఒక్క బాలీవుడ్‌ ఇండస్ట్రీ తప్ప. గత రెండేళ్లుగా సరైన హిట్టు లేక బాలీవుడ్‌ బాక్సాఫీస్‌ తేలిపోయింది. మధ్యలో ‘భూల్‌ భూలయా-2’, ‘దృష్యం-3’ వంటి సినిమాలు బాలీవుడ్‌కు నేనున్నా అంటూ పలకరించినా.. ఎక్కడో సౌత్‌ సినిమాల డామినేషన్‌ కనిపించింది. సౌత్‌ సినిమాల కలెక్షన్‌లు ముందు అవి నథింగ్‌లా అనిపించాయి. పైగా ఈ మధ్య కాలంలో బాలీవుడ్‌లో బైకాట్‌ అంశం ఎక్కువైపోయింది. దాంతో సినిమాలు రిలీజ్‌ చేయాలంటేనే దర్శక, నిర్మాతల్లో ఎక్కడ లేని గుబులు. ఈ క్రమంలో అన్ని వివాదాలను ఎదుర్కొంటూ పఠాన్‌ జనవరి 25న ప్రేక్షకులు ముందుకు వచ్చింది.

రిలీజ్‌ ముందు నుండి ఈ సినిమాపై ఎక్కడ లేని బజ్‌ ఏర్పడింది. భారీ అంచనాల నడుమ విడుదలైన ఈ సినిమా అంతే భారీ స్థాయిలో ఓపెనింగ్స్‌ రాబట్టింది. తొలిరోజే అనుకుంటే వరుసగా ఆరు రోజులు వంద కోట్ల గ్రాస్‌కు దిగకుండా కలెక్షన్‌లు రాబడుతూ బాలీవుడ్‌ బాక్సాఫీస్‌కు ఊపరిపోసింది. తాజాగా ఈ సినిమా దంగల్‌ హిందీ నెట్‌ కలెక్షన్‌లు కూడా బ్రేక్‌ చేసి బాలీవుడ్‌లో అత్యధిక కలెక్షన్‌లు సాధించిన మూడో సినిమాగా నిలిచింది. షారుఖ్‌ఖాన్‌ యాక్షన్‌, దీపికా అందాలు, జాన్‌ అబ్రహం విలనిజం ప్రేక్షకులను థియేటర్‌లకు రిపీటెడ్‌గా వచ్చేలా చేశాయి. ఇదిలా ఉంటే తాజాగా ఈ సినిమా మరో అరుదైన రికార్డు క్రియేట్‌ చేసింది.

పఠాన్‌ మూవీ తాజాగా రూ.400 కోట్ల నెట్‌ కలెక్షన్‌లను రాబట్టి.. ఆ ఫీట్‌ అందుకున్న తొలి బాలీవుడ్‌ మూవీగా సరికొత్త రికార్డు నెలకొల్పింది. ఇదే జోరు కొనసాగితే కేజీఎఫ్‌-2 రికార్డును కూడా బద్దలు కొడుతుందనడంలో అతిశయోక్తి లేదు. ఓవర్సీస్‌లోనూ పఠాన్‌ వీర విహారం చేస్తున్నాడు. ‘ఆర్‌ఆర్ఆర్‌’, ‘బాహుబలి-2’ ఫుల్‌రన్‌లను జపాన్‌, చైనా రిలీజు లేకుండానే అధిగమించే అవకాశాలు పుష్కలంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఇదే జోరు కొనసాగితే మరో వారంలో పఠాన్‌ వెయ్యి కోట్ల మార్కును అందుకోవడం పెద్ద కష్టమేమి కాదు. పైగా నార్త్‌లో అన్ని సెంటర్‌లలో ఇది తప్ప వేరు ఆప్షన్‌ కూడా లేదు.

అవుట్‌ అండ్‌ అవుట్‌ యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కిన ఈ సినిమాకు సిద్దార్థ్‌ ఆనంద్‌ దర్శకత్వం వహించాడు. షారుఖ్‌కు జోడీగా దీపికా పదుకొనే హీరోయిన్‌గా నటించింది. జాన్‌ అబ్రహం కీలకపాత్రలో నటించిన ఈ సినిమాను యష్‌ రాజ్‌ ఫిలింస్‌ బ్యానర్‌పై ఆదిత్య చోప్రా అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కించాడు. ఇదే జోరు కొనసాగితే పఠాన్‌ మూవీ ఫుల్‌ రన్‌లో రూ.1000 కోట్లు మార్క్‌ అందుకోవడం పెద్ద కష్టమేమి కాదు.

#Pathaan shows FANTASTIC GROWTH on [second] Sat… Will be FIRST *outright #Hindi film* to cross ₹ 400 cr mark [Nett BOC]… #Dangal crossed, next target #KGF2 #Hindi… [Week 2] Fri 13.50 cr, Sat 22.50 cr. Total: ₹ 387 cr. #Hindi. #India biz. pic.twitter.com/7dtt5Zgb0g

— taran adarsh (@taran_adarsh) February 5, 2023