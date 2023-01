January 25, 2023 / 12:36 PM IST

Pathan Movie | బాలీవుడ్‌ బాద్‌షా షారుఖ్‌ ఖాన్‌ నటించిన యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ ‘పఠాన్‌’ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలైంది. ఇప్పటికే రికార్డు స్థాయిలో టికెట్లు అమ్ముడయ్యాయి. దాదాపు నాలుగేళ్ల తర్వాత షారుఖ్‌ ఖాన్‌ ‘పఠాన్‌’ చిత్రంలో నటించగా.. భారీ అంచనాలున్నాయి. అయితే, ఇప్పటికే సినిమాను బ్యాన్‌ చేయాలని పలు హిందూ సంఘాలు డిమాండ్‌ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఇటీవల సినిమా విడుదలవనున్న థియేటర్‌పై అసోంలో దాడి జరిగిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా మధ్యప్రదేశ్‌లోని ఇండోర్‌లోని సప్నా సంగీత థియేటర్‌ ఎదుట ఓ హిందూ సంస్థ చిత్రానికి వ్యతిరేకంగా నిరసన తెలిపింది.

BLOCKBUSTER MAUSAM AT #GAIETY!! 😍

Any @iamsrk release is a festival for SRKians and #Pathaan is no different! Full on celebrations have begun already!! 😍💥

Book your tickets now: https://t.co/z4YLOG2NRI | https://t.co/lcsLnUSu9Y@iamsrk @yrf#ShahRukhKhan #YRF50 pic.twitter.com/1ZiZXXIsuQ

— Shah Rukh Khan Universe Fan Club (@SRKUniverse) January 25, 2023