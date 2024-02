February 19, 2024 / 03:07 PM IST

Ooru Peru Bhairavakona | టాలీవుడ్ న‌టుడు సందీప్ కిషన్ (Sundeep Kishan) న‌టించిన తాజా చిత్రం ఊరు పేరు భైరవకోన (Ooru Peru Bhairavakona). ఫాంటసీ డ్రామా నేపథ్యంలో వ‌చ్చిన ఈ సినిమాకు వీఐ ఆనంద్‌ దర్శకత్వం వ‌హించాడు. వర్ష బొల్లమ్మ కావ్య థాపర్ హీరోయిన్‌లుగా న‌టించారు. ఈ సినిమా శుక్ర‌వారం ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చి ప్ర‌స్తుతం పాజిటివ్ టాక్‌తో దూసుకుపోతుంది. ముఖ్యంగా ఈ సినిమాకు ప్రీమియర్ షోలకే మంచి టాక్ రావడంతో విడుదల తరువాత సందీప్ కిషన్ హిట్ కొట్టడం ఖాయం అనుకున్నారు.

అయితే చెప్పిన‌ట్లుగానే ఈ సినిమా మొదటి రోజే మంచి ఓపెనింగ్స్ రాబట్టింది. ఫ‌స్ట్ డే వ‌ర‌ల్డ్ వైడ్‌గా రూ. 6 కోట్ల వ‌సూళ్లు రాబ‌ట్టింది. ఇక తాజాగా ఈ సినిమా మూడో రోజు రికార్డ్ కలెక్షన్స్ సాధించింది. ఈ సినిమా మూడు రోజుల‌కు గాను వ‌ర‌ల్డ్ వైడ్‌గా రూ.20 కోట్ల క‌లెక్ష‌న్స్ రాబ‌ట్టింది. ఇక రానున్న వారం రోజులు పెద్ద సినిమాలేవి విడుద‌ల లేక‌పోవ‌డంతో ఈ వ‌సూళ్లు మ‌రింత పెరిగే అవ‌కాశం ఉంది. ఈ చిత్రాన్ని ఏకే ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ అనిల్‌ సుంకర సమర్పణలో రాజేశ్‌ దండా తెరకెక్కించారు. ఇక‌ టైగర్‌ తర్వాత సందీప్‌ కిషన్‌, వీఐ ఆనంద్‌ కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన‌ రెండో సినిమా ఇది.

Loved the magical entertainer #OoruPeruBhairavakona, Watched it in single screen and the experience was superb! ❤️

Loved the mystical world of Bhairavakona created by @Dir_Vi_Anand 👌🏻

Congratulations to the whole team for delivering a successful film @sundeepkishan… pic.twitter.com/hceOlRhNVq

— SKN (Sreenivasa Kumar) (@SKNonline) February 19, 2024