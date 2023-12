Ooru Peru Bhairavakona | రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్ చేసుకున్న సందీప్ కిషన్ ‘ఊరు పేరు భైరవకోన’

December 21, 2023 / 01:25 PM IST

Ooru Peru Bhairavakona | టాలీవుడ్‌ యువ హీరో సందీప్ కిషన్ (Sundeep Kishan) ప్రధాన పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం ఊరు పేరు భైరవకోన (Ooru Peru Bhairavakona). వీఐ ఆనంద్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ మూవీలో వర్ష బొల్లమ్మ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఇప్ప‌టికే మూవీ నుంచి టీజ‌ర్‌తో పాటు మేకింగ్ విడుద‌ల చేయ‌గా ప్రేక్ష‌కుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వ‌చ్చింది. ఇదిలావుంటే.. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి రిలీజ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు మేక‌ర్స్.

ఈ మూవీని 2024 ఫిబ్రవరి 09న విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు చిత్ర‌యూనిట్ ప్ర‌క‌టించింది. దీనితో పాటు సినిమా నుంచి కొత్త పోస్ట‌ర్‌ను పంచుకుంది. ఇక ఈ చిత్రాన్ని ఏకే ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ అనిల్‌ సుంకర సమర్పణలో రాజేశ్‌ దండా నిర్మిస్తున్నారు. టైగర్‌ తర్వాత సందీప్‌ కిషన్‌, వీఐ ఆనంద్‌ కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న రెండో సినిమా ఇది. ఈ సారి ఇంట్రెస్టింగ్ టైటిల్‌తో వస్తున్న ఆనంద్‌ ప్రేక్షకులను ఎలా ఇంప్రెస్‌ చేస్తాడనేది ప్రస్తుతానికి సస్పెన్స్ నెలకొంది.

February 9, 2024 it is!

Super excited to share the story of Basava, Bhoomi & Bhairavakona! In the land of mystery, love fights a lonely battle with darkness & evil. #OPBKonFeb9th @sundeepkishan @VarshaBollamma #ShekarChandra @KavyaThapar @AnilSunkara1 @RajeshDanda_… pic.twitter.com/6eHJ7iCTrC

— vi anand (@Dir_Vi_Anand) December 21, 2023