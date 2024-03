March 20, 2024 / 11:45 AM IST

Om Bheem Bush | టాలీవుడ్ యువ న‌టులు శ్రీ‌విష్ణు, రాహుల్ రామకృష్ణ, ప్రియదర్శి ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘ఓం భీమ్ బుష్’ (Om Bheem Bush) నో లాజిక్.. ఓన్లీ మ్యాజిక్(No Logic Only Magic) అనేది ఈ సినిమా ఉప‌శీర్షిక. రీతూవ‌ర్మ హీరోయిన్‌గా న‌టిస్తుంది. కామెడీ ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్‌గా రానున్న ఈ సినిమాకు ‘హుషార్’ (Husharu) ఫేమ్ శ్రీ హర్ష కొనుగంటి (Sree Harsha Konuganti) ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. ఇప్ప‌టికే మూవీ నుంచి టీజ‌ర్‌తో పాటు ట్రైల‌ర్ విడుద‌ల చేయ‌గా.. యూట్యూబ్‌లో రికార్డు వ్యూస్‌తో దూసుకుపోతుంది. ఇక ఈ సినిమా మార్చి 22న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానుండ‌గా తాజాగా సెన్సార్ కంప్లీట్ చేసుకుంది.

సెన్సార్ బోర్డ్ ఈ సినిమాకు యు/ఎ స‌ర్టిఫికేట్ ఇచ్చింది. ఇక ఈ సినిమాలో రీతు వ‌ర్మ‌, ప్రీతి ముకుందన్, అయేషా ఖాన్ హీరోయిన్స్ గా నటిస్తున్నారు. శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్, ఆదిత్య మీనన్, మరియు రచ్చ‌ రవి ఈ సినిమాలో కీలకమైన పాత్రలో కనిపించనున్నారు.

#OmBheemBush – U/A – If the reports are to be believed, Sri Vishnu and the team coming up with a sure-shot entertainer. pic.twitter.com/W1kKkcftYO

— Aakashavaani (@TheAakashavaani) March 19, 2024