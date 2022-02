February 18, 2022 / 07:21 PM IST

RAPO20 | మాస్ డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీను, హీరో రామ్ కాంబినేషన్‌లో సినిమా కన్ఫర్మ్ అయ్యింది. ఈ సినిమా గురించి కొద్దిరోజులుగా ఇండ‌స్ట్రీలో వార్త‌లు వ‌స్తూనే ఉన్నాయి. అయితే శుక్ర‌వారం దీనిపై అధికారికంగా ప్ర‌క‌టించారు. బోయ‌పాటితో సినిమా చేయ‌బోతున్న‌ట్లుగా రామ్ పోతినేని ట్వీట్ చేశాడు. రాపో 20 ఇప్పుడు బోయ‌పాటిరాపో అని ట్విట్ట‌ర్‌లో పేర్కొన్నాడు. మాస్ ఎమోష‌న్స్‌ను చూపించ‌డంలో దిట్ట అయిన ఈ ద‌ర్శ‌కుడితో ప‌నిచేయడం సంతోషంగా ఉంద‌ని రాసుకొచ్చాడు.

శ్రీనివాస సిల్వ‌ర్ స్క్రీన్స్ ప‌తాకంపై ప‌వ‌న్ కుమార్ స‌మ‌ర్ప‌ణ‌లో శ్రీనివాస చిట్టూరి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించ‌నున్నాడు. తెలుగు, త‌మిళం, మ‌ల‌యాళం, క‌న్న‌డ‌తో పాటు హిందీలో కూడా ఈ సినిమా రూపొంద‌నుంది. ఈ చిత్రంలో నటించే నటీనటుల, సాంకేతిక నిపుణుల వివరాలు త్వరలో తెలియజేయనున్నారు.

Super kicked to announce my 20th film! #RAPO20 is #BoyapatiRapo !!

Excited to see myself through the eyes of the Daddy of Mass emotions Boyapati garu.🤘

Love..#RAPO pic.twitter.com/J5cFVxU7nv

— RAm POthineni (@ramsayz) February 18, 2022