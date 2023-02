NTR 30 | ఎన్టీఆర్‌ 30 లాంఛింగ్ ఈవెంట్‌ వాయిదా.. కొత్త తేదీ ఎప్పుడంటే..?

February 20, 2023 / 02:30 PM IST

టాలీవుడ్‌ క్రేజీ కాంబినేషన్‌లో ఒకటి కొరటాల శివ (Siva Koratala)-జూనియ‌ర్ ఎన్టీఆర్ (Jr NTR). ఈ ఇద్దరి కలయికలో ఎన్టీఆర్ 30 (NTR 30) సినిమా వస్తుందని ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. కాగా ఈ సినిమా ముందుగా నిర్ణయించిన ప్రకారం ఫిబ్రవరి 24న లాంఛ్‌ కావాల్సి ఉంది. అయితే నందమూరి తారకరత్న మరణంతో సినిమా ప్రారంభ కార్యక్రమం వాయిదా పడ్డది. సినిమా లాంఛింగ్‌ కొత్త తేదీని సరైన సమయంలో ప్రకటిస్తామని మేకర్స్ వెల్లడించారు. ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్ ర‌విచంద‌ర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

ఎన్టీఆర్‌ 30 మూవీని 2024 ఏప్రిల్ 5న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల చేయనున్నట్టు ఇప్పటికే ప్రకటించారు మేకర్స్. ఈ చిత్రాన్ని ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్, యువ‌సుధ ఆర్ట్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. మ‌ల్టీ లింగ్యువల్‌ ప్రాజెక్ట్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి రత్నవేల్‌ సినిమాటోగ్రాఫర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. తారక్, కొరటాల కాంబోలో ఇప్పటికే జనతాగ్యారేజ్‌ వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్‌ వద్ద మంచి విజయాన్ని అందుకుంది. జనతాగ్యారేజ్‌ తర్వాత వస్తున్న ఎన్టీఆర్ 30పై అంచనాలు భారీ స్థాయిలో ఉన్నాయి.

ఇప్పటికే కొరటాల టీం విడుదల చేసిన ఎన్టీఆర్‌ 30 మోషన్ పోస్టర్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీని పెంచుతోంది. ఈ చిత్రంలో వీఎఫ్ఎక్స్ టెక్నాల‌జీని వాడబోతున్నారని టాక్‌. ఎన్టీఆర్‌ 30లో ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో ఎవరు కనిపిస్తారనేది ప్రస్తుతానికి సస్పెన్స్ నెలకొంది.

#NTR30 opening ceremony which was scheduled to happen on Feb 24th stands postponed due to an unfortunate development in the family of @tarak9999 and @NandamuriKalyan.

A new date will be announced at a later point in time. pic.twitter.com/LfltbktLYM

— Sreedhar Sri (@SreedharSri4u) February 20, 2023