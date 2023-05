May 18, 2023 / 08:38 PM IST

NTR 30 | టాలీవుడ్‌ స్టార్ డైరెక్టర్‌ కొరటాల శివ (Siva Koratala)-జూనియ‌ర్ ఎన్టీఆర్ (Jr NTR) కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న చిత్రం ఎన్టీఆర్‌ 30 (NTR 30) .ప్రస్తుతం షూటింగ్‌ దశలో ఉన్న ఈ చిత్రంలో దివంగత అలనాటి అందాల తార శ్రీదేవి కూతురు జాన్వీకపూర్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఎన్టీఆర్‌ 30కి దేవర అనే టైటిల్‌ను పరిశీలిస్తున్నారని ఇప్పటికే ఓ వార్త ఫిలింనగర్ సర్కిల్‌లో రౌండప్ చేస్తోంది. కాగా అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న అప్‌డేట్ రానే వచ్చింది.

ఈ మూవీ ఫస్ట్‌ లుక్‌ను రేపు సాయంత్రం 7:02 గంటలకు లాంఛ్‌ చేయనున్నట్టు తెలియజేస్తూ.. అతని కంటే భయపెట్టేది.. అతని కథ.. అంటూ ఎన్టీఆర్‌ ఆర్ట్స్‌ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్‌ అందించింది. ఫిషింగ్‌ హార్బర్‌ విలేజ్‌, పోర్ట్ మాఫియా బ్యాక్‌ డ్రాప్‌ చుట్టూ తిరిగే కథాంశంతో సాగే ఈ చిత్రంలో గూస్ బంప్స్ తెప్పించే యాక్షన్‌ సన్నివేశాలుండబోతున్నాయని ఇప్పటికే విడుదలైన మోషన్‌ పోస్టర్‌తోపాటు సినిమాకు పనిచేస్తున్న యాక్షన్‌ టీంకు సంబంధించిన అప్‌డేట్స్‌ చెబుతున్నాయి.

ఎన్టీఆర్ 30 చిత్రానికి అనిరుధ్ ర‌విచంద‌ర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఎన్టీఆర్‌ 30ని 2024 ఏప్రిల్ 5న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల చేయనున్నారు.ఈ చిత్రాన్ని ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్, యువ‌సుధ ఆర్ట్స్ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నాయి. మ‌ల్టీ లింగ్యువల్‌ ప్రాజెక్ట్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి రత్నవేల్‌ సినిమాటోగ్రాఫర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. జనతాగ్యారేజ్‌ తర్వాత వస్తున్న రెండో సినిమా కావడంతో ఎన్టీఆర్‌ 30పై అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి.

The only thing more FRIGHTENING than him is HIS STORY🔥#NTR30FirstLook tomorrow at 7.02 PM 💥

