March 27, 2023 / 04:09 PM IST

టాలీవుడ్‌లో మోస్ట్ క్రేజీ కాంబినేషన్‌ కొరటాల శివ (Siva Koratala)-జూనియ‌ర్ ఎన్టీఆర్ (Jr NTR). ఈ ఇద్దరూ జనతా గ్యారేజ్‌ తర్వాత ఎన్టీఆర్ 30 (NTR 30) సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారని తెలిసిందే. ఇటీవలే గ్రాండ్‌గా లాంఛ్ అయింది. బాలీవుడ్ భామ జాన్వీకపూర్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. హాలీవుడ్‌ యాక్షన్‌ కొరియోగ్రాఫర్‌ కెన్నీ బేట్స్‌ ఇప్పటికే కొరటాల టీంతో జాయిన్ అయినట్టు వార్త బయటకు వచ్చింది. దీంతో సినిమాలో ఎలాంటి యాక్షన్‌ సీన్స్‌ ఉండబోతున్నాయోనని అభిమానుల్లో ఎక్జయిట్‌మెంట్‌ పెరిగిపోయింది.

అభిమానుల కోసం అదిరిపోయే అప్‌డేట్ ఒకటి ఫిలింనగర్‌ సర్కిల్‌లో రౌండప్ చేస్తోంది. మత్స్యరంగంపై ఆధారపడే ఓ గ్రామం‌, హార్బర్‌, పోర్ట్ మాఫియా బ్యాక్‌ డ్రాప్‌ చుట్టూ తిరిగే కథాంశంతో సాగే ఈ చిత్రంలో గూస్ బంప్స్ తెప్పించే యాక్షన్‌ సన్నివేశాలుండబోతున్నాయి. మొదటి షెడ్యూల్‌లో కార్గో షిప్‌లో వచ్చే యాక్షన్‌ సీక్వెన్స్ ను కెన్నీ బేట్స్‌ పర్యవేక్షణలో కొరటాల టీం షూట్ చేస్తోంది.

కొరటాల టీం విదేశీ ఫైటర్లు, కొత్త టెక్నాలజీ కెమెరాలతో ఈ యాక్షన్‌ పార్టును చిత్రీకరిస్తుందట. ఎన్టీఆర్ 30 లొకేషన్‌లో సినిమాటోగ్రఫర్‌ రత్నవేలు, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనిరుధ్‌ రవిచందర్‌ దిగిన స్టిల్స్ ఇప్పుడు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి.ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్ ర‌విచంద‌ర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఎన్టీఆర్‌ 30ని 2024 ఏప్రిల్ 5న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల చేయనున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్, యువ‌సుధ ఆర్ట్స్ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నాయి.

మ‌ల్టీ లింగ్యువల్‌ ప్రాజెక్ట్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి రత్నవేల్‌ సినిమాటోగ్రాఫర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. జనతాగ్యారేజ్‌ తర్వాత వస్తున్న సినిమా కావడంతో అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి. ఇప్పటికే విడుదలైన ఎన్టీఆర్‌ 30 మోషన్ పోస్టర్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీని పెంచుతోంది.

షూట్ లొకేషన్‌లో రత్నవేలు, అనిరుధ్‌ ..

Sharing a Lighter Banter with our Rockstar @anirudhofficial ❤️on the sets of #NTR30 @tarak9999 #KoratalaSiva @NTRArtsOfficial @YuvasudhaArts pic.twitter.com/TLAxMND3IT

— Rathnavelu ISC (@RathnaveluDop) March 26, 2023