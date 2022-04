April 3, 2022 / 02:22 PM IST

టాలీవుడ్ (Tollywood) యాక్ట‌ర్ నితిన్ (Nithiin) ఫుల్ స్పీడు మీదున్నాడు..ఇప్ప‌టికే మాచెర్ల నియోజ‌క‌వ‌ర్గం (Macherla Niyojakavargam) సెట్స్ పై ఉన్న సంగ‌తి తెలిసిందే. ఈ సినిమా విడుద‌ల కాక‌ముందే మ‌రో సినిమాను లైన్‌లో పెట్టాడు. డైరెక్ట‌ర్ వ‌క్కంతం వంశీ (Vakkantham Vamsi) ఈ నూత‌న చిత్రానికి ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించ‌బోతున్నాడు. ఈ మూవీ నేడు గ్రాండ్‌గా లాంఛ్ అయింది. హైద‌రాబాద్లో ఈ సినిమా పూజా కార్య‌క్ర‌మాల‌తో లాంఛ‌నంగా షురూ అయింది. ముహూర్త‌పు స‌న్నివేశానికి నిర్మాత పీ రామ్మోహ‌న్‌రావు క్లాప్ కొట్ట‌గా..ఆదిత్యా మ్యూజిక్ ఉమేశ్ గుప్తా కెమెరా స్విఛాన్ చేశారు.

#Nithiin32 Launched today on an auspicious note with a formal pooja ceremony🪔

Starring Youth🌟@actor_nithiin & @sreeleela14♥️

🎬@VamsiVakkantham

🎶@Jharrisjayaraj

🎥 #SaiSrinivas

🖌@sahisuresh#SudhakarReddy #NikithaReddy #RajkumarAkella @SreshthMovies

Shoot commences soon🤘 pic.twitter.com/jQgQtz362S

— Sreshth Movies (@SreshthMovies) April 3, 2022