December 26, 2022 / 08:55 PM IST

టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో నిఖిల్‌ సిద్దార్థ (Nikhil Siddhartha) నటించిన కార్తికేయ బాక్సాఫీస్‌ వద్ద మంచి హిట్‌ గా నిలిచిన విషయం తెలిసిందే. డైరెక్టర్ చందూమొండేటి ఈ చిత్రాన్ని ప్రాంఛైజీగా ప్లాన్‌ చేయగా.. సీక్వెల్‌గా తెరకెక్కిన కార్తికేయ 2 ఈ ఏడాది ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. రెండో పార్ట్ కూడా సూపర్ హిట్ టాక్‌ సొంతం చేసుకోవడమే కాకుండా నిర్మాతలకు కాసుల వర్షం కురిపించింది. మరోసారి కార్తికేయ 3 (Karthikeya 3)తో ఆడియెన్స్ ను పలుకరించనున్నట్టు ఇప్పటికే నిఖిల్ టీం ప్రకటించింది.

అయితే తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఇంట్రెస్టింగ్ అందించాడు నిఖిల్ సిద్దార్థ. ఇవాళ రాత్రి 7:30 గంటలకు సోషల్ మీడియాలో #AskNikhil సెషన్‌లో పాల్గొన్నాడు నిఖిల్ సిద్దార్థ. చిట్ చాట్‌ సెషన్‌లో ఓ అభిమాని.. అన్న కార్తికేయ 3 ఉంటుందా..? అని అడిగాడు. దీనికి నిఖిల్‌ స్పందిస్తూ.. ఖచ్చితంగా ఉంటుంది.. కార్తికేయ 3 ఈ సారి 3డీలో.. మరో అద్బుతమైన పాయింట్‌ను డైరెక్టర్‌ చందూమొండేటి వినిపించారు..అంటే క్రేజీ అప్‌డేట్ అందించాడు.

ఇలా చిట్ చాట్‌ సెషన్‌లో కార్తికేయ 3 గురించి అధికారిక అప్‌డేట్ అందించి మూవీ లవర్స్ ను ఖుషీ చేస్తున్నాడు నిఖిల్. కార్తికేయ 2లో ద్వారక బ్యాక్‌ డ్రాప్‌లో స్టోరీ సిద్దం చేసుకున్న డైరెక్టర్‌ చందూమొండేటి ఈ సారి ఎలాంటి కొత్త పాయింట్‌ను చూపించబోతున్నాడోనని అప్పుడే చర్చించుకోవడం మొదలుపెట్టారు మూవీ లవర్స్.

అభిమాని ప్రశ్నకు నిఖిల్ రియాక్షన్‌..

Kacchitamga Untundi… #Karthikeya3 this time 3d lo 🔥

Another amazing Point Narrated by Dir @chandoomondeti https://t.co/C3YcFjTBu7

— Nikhil Siddhartha (@actor_Nikhil) December 26, 2022