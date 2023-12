December 9, 2023 / 03:36 PM IST

Ted Sarandos | ప్రముఖ ఓటీటీ దిగ్గ‌జం నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ టాలీవుడ్‌లో పాగా వేయడానికి సిద్ద‌మ‌వుతున్న‌ట్లు తెలుస్తుంది. తన మూడు రోజుల పర్యటనలో భాగంగా నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ కో- సీఈవో టెడ్‌ సరాండొస్‌ (Ted Sarandos) గురువారం హైదరాబాద్‌లో అడుగుపెట్టిన విష‌యం తెలిసిందే. ఇక సరాండొస్ వ‌చ్చిన దగ్గ‌ర‌నుంచి టాలీవుడ్ సినీ ప్ర‌ముఖుల‌ను వ‌రుస‌గా క‌లుస్తున్నాడు. మొద‌టిరోజు టాలీవుడ్ గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ నివాసానికి వ‌చ్చిన సరాండోస్ రామ్‌ చరణ్‌తో పాటు మెగాస్టార్ చిరంజీవి, సాయిధరమ్‌ తేజ్, వైష్ణవ్‌ తేజ్‌ నిర్మాత శోభు యార్లగడ్డల‌ను క‌లిసి ముచ్చ‌టించారు. అనంత‌రం ఇటీవల ఉత్తమ నటుడిగా జాతీయ పురస్కారాన్ని అందుకున్న అల్లు అర్జున్‌తో పాటు నిర్మాత అల్లు అర‌వింద్ త‌దిత‌రులను నెట్ ఫ్లిక్స్ సీఈవో క‌లుసుకున్నాడు.

అనంత‌రం రెండో రోజు టాలీవుడ్ యంగ్ టైగర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌తో కుటుంబంతో పాటు సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు, అల్లు అర్జున్‌ల‌ను క‌లుసుకున్నాడు. ఈరోజు ఉద‌యం ఎన్టీఆర్‌తో పాటు ఆయన భార్య లక్ష్మి ప్రణతి, అన్న కల్యాణ్ రామ్, దేవర మూవీ డైరెక్టర్ కొరటాల శివను సరాండొస్ కలుసుకున్నాడు. అనంత‌రం గుంటూరు కారం సెట్‌కి నేరుగా వెళ్లిన టెడ్‌ సరాండొస్‌ అక్కడ మహేష్‌తో పాటు ద‌ర్శ‌కుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్‌ను క‌లుసుకున్నాడు. అయితే ఈ మీటింగ్ అనంతరం పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్ర‌భాస్‌ను టెడ్ క‌లుసుకున్న‌ట్లు తెలుస్తుంది. ప్ర‌భాస్ తాజాగా నటిస్తున్న చిత్రం కల్కి 2898 AD. ఈ సినిమాకు నాగ్ అశ్విన్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ జ‌రుపుకుంటుండ‌గా.. ఈ షూటింగ్ సెట్‌కి వెళ్లిన సరాండొస్ ప్ర‌భాస్‌తో పాటు చిత్ర‌యూనిట్‌తో ముచ్చ‌టించాడు. కాగా ప్ర‌స్తుతం ఈ ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.

It was a privilege to host #TedSarandos, the CEO of Netflix and his talented team #MonikaShergill #AbhishekGoradia on the sets of #Kalki2898AD.

The evening was filled with insightful conversations about the power of storytelling and the exciting future of entertainment.@netflix… pic.twitter.com/5wktOxVTEd

— Vyjayanthi Movies (@VyjayanthiFilms) December 9, 2023