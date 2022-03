March 13, 2022 / 01:01 PM IST

Neha Shetty | ‘మెహ‌బూబా’ సినిమాతో పాకిస్తాని అమ్మాయిలా, ‘గ‌ల్లీరౌడీ’లో అమాయ‌క‌త్వంతో కూడిన‌ చ‌లాకి అమ్మాయిలా, ‘డిజేటిల్లు’లో హీరోని మోసం చేసిన రాధికాగా.. విభిన్న పాత్ర‌ల‌లో న‌టిస్తూ ప్రేక్ష‌కుల‌ను విప‌రీతంగా ఆక‌ట్టుకుంది నేహా శెట్టి. ‘డిజే టిల్లు’ సినిమాతో బ్లాక్‌బ‌స్ట‌ర్‌ను త‌న ఖాతాలో వేసుకుంది. ఈ చిత్రంలో నేహా త‌న న‌ట‌న‌, అభిన‌యంతో ప్రేక్ష‌కుల‌తో పాటు క్రిటిక్స్ నుంచి మంచి ప్ర‌శంస‌లు అందుకుంది. ఈ క్ర‌మంలో నేహా త‌న ట్విట్ట‌ర్ నుంచి ఓ ఎమోష‌న‌ల్ ట్వీట్‌ను పోస్ట్ చేసింది.

‘రాధికాను టిల్లు న‌మ్మ‌క‌పోయినా మీరంతా న‌మ్మారు. రాధిక‌ను అంగీక‌రించారు. రాధిక మిమ్మ‌ల్నీ ఎంత‌గానో ప్రేమిస్తుంది. సినిమాను పెద్ద హిట్ చేసినందుకు ధ‌న్య‌వాదాలు. ఈ జ‌ర్నీని ఇంతే మెమోర‌బుల్‌గా కొన‌సాగిస్తా’ అంటూ ఓ ఎమోష‌నల్ ట్వీట్‌ను పోస్ట్ చేసింది. నేహాశెట్టి ప్ర‌స్తుతం డిజేటిల్లు పార్ట్‌-2లో న‌టిస్తుంది. డిజేటిల్లు ఫిబ్ర‌వ‌రి 12న విడుద‌లైంది. రూ. 9.50 కోట్ల బ్రేక్ఈవెన్‌తో రంగంలోకి దిగిన ఈ చిత్రం ఫైన‌ల్‌గా 16.77 కోట్ల క‌లెక్ష‌న్ల‌ను సాధించి బ్లాక్‌బ‌స్ట‌ర్ సినిమాగా నిలిచింది.

Tillu dint trust Radhika but you guys did. You guys accepted Radhika. Radhika loves you’ll very much. Thank you for making Dj tillu such a huge success. This couldn’t have happened without your love and support.I promises to strive every single day to make this journey memorable. pic.twitter.com/f98iYusJUr

— Neha Sshetty (@iamnehashetty) March 12, 2022