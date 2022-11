November 30, 2022 / 12:58 PM IST

ఆర్‌ఎక్స్ 100 ఫేం కార్తికేయ (Kartikeya) నటిస్తోన్న లేటెస్ట్‌ ప్రాజెక్ట్‌ బెదురులంక 2012 (Bedurulanka2012). ముందుగా ఇచ్చిన అప్‌డేట్‌ ప్రకారం మేకర్స్‌ ఫస్ట్‌ లుక్ పోస్టర్‌ అప్‌డేట్‌ అందించారు. న్యాచురల్ స్టార్ నాని ఈ సినిమా ఫస్ట్‌ లుక్‌ మోషన్‌ పోస్టర్‌ను లాంఛ్ చేశాడు.

కార్తికేయ టీంకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ.. ఫస్ట్‌ లుక్‌, మోషన్‌ పోస్టర్‌ వీడియోను షేర్ చేశాడు నాని. మోషన్‌ పోస్టర్‌ ఇంట్రెస్టింగ్‌గా సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది. క్లాక్స్ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో మణిశర్మ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్‌ స్టన్నింగ్‌గా ఉండబోతుందని మోషన్‌ పోస్టర్‌ ద్వారా తెలిసిపోతుంది.

లౌక్య ఎంటర్‌టైన్‌ మెంట్స్ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో డీజే టిల్లు ఫేం నేహాశెట్టి హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. మెలోడి బ్రహ్మ మణిశర్మ బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌, మ్యూజిక్ అందిస్తున్నాడు. రవీంద్ర బెనర్జీ ముప్పనేని (బెన్నీ) నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం గోదావరి బ్యాక్‌ డ్రాప్‌లో సాగే స్టోరీ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతుంది.

ఈ చిత్రంలో అజయ్‌ ఘోష్‌, సత్య, రాజ్‌ కుమార్‌ కసిరెడ్డి, శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్‌, ఆటో రాంప్రసాద్‌, గోపరాజు రమణ, ఎల్బీ శ్రీరామ్‌, సురభి ప్రభావతి, కట్టయ్య, దివ్య నార్ని కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ప్రీ లుక్‌ పోస్టర్లు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి.

VACHAADRAA 🔥

SIVUDOCHADRAA 😎

Presenting you the first look motion poster of our crazy concept film #Bedurulanka2012 🌊https://t.co/R7M6wOBLM9

Can't wait to show you all the super exciting stuff that we've done!!@iamnehashetty #Clax #ManiSharma @Benny_Muppaneni @Loukyaoffl pic.twitter.com/xHJiyhxmIf

— Kartikeya (@ActorKartikeya) November 30, 2022