Nani Promo | ‘రేపటి సంది దుమ్ము లేశిపోద్ది..’అంటూ ముందే ప్రోమో లీక్ చేసిన నాని

October 2, 2022 / 06:04 PM IST

నాని (Nani), కీర్తిసురేశ్ కాంబినేష‌న్‌లో వ‌స్తోన్న తాజా ప్రాజెక్టు ద‌స‌రా (Dasara). డెబ్యూ డైరెక్ట‌ర్ శ్రీకాంత్ ఓదెల ఈ చిత్రాన్ని డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. ఈ మూవీ ఫ‌స్ట్ సాంగ్ ధూమ్ ధామ్ దోస్తాన్ ను రేపు విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్టు నాని టీం ఇప్ప‌టికే ప్ర‌క‌టించింది. అయితే సాంగ్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్న అభిమానులు, మూవీ ల‌వ‌ర్స్ కోసం నాని సాంగ్ ప్రోమోను లీక్ చేశాడు.

‘పాట చిత్రీక‌రిస్తున్న‌పుడు నా ఫోన్‌లో రికార్డు చేసిన ఒక విజువ‌ల్‌ను లీక్ చేస్తున్నా..’అంటూ నాని సాంగ్ ప్రోమోను ట్విట‌ర్‌లో పోస్ట్ చేశాడు. మానిట‌ర్‌లో ఈ వీడియోను రికార్డు చేసిన‌ట్టు తెలుస్తోంది.

నాని ఊర‌మాస్ స్టెప్పుల‌తో దుమ్ము లేపే డ్యాన్స్ తో ఇర‌గ‌దీయ‌బోతున్నట్టు లీక్‌డ్ ప్రోమోతో అర్థ‌మ‌వుతుంది. ఇంత‌కీ ఈ లీక్ ప్రోమోలో వ‌చ్చిన విజువ‌ల్స్‌..రేపు రాబోతున్న ఒరిజిన‌ల్ ప్రోమోలో ఉంటాయా..? లేదా అనేది చూడాలంటున్నారు సినీ జ‌నాలు. ఈ చిత్రానికి సంతోష్ నారాయ‌ణ‌న్ మ్యూజిక్ డైరెక్ట‌ర్‌.

తెలుగుతోపాటు వివిధ‌ భాష‌ల్లో విడుద‌ల కాబోతున్న ద‌స‌రా చిత్రంలో జ‌రీనా వ‌హ‌బ్, సాయికుమార్, స‌ముద్ర‌ఖ‌ని కీల‌క పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్నారు. సింగ‌రేణి బ్యాక్ డ్రాప్ స్టోరీతో మాస్ ఎంట‌ర్ టైనర్‌గా తెర‌కెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని శ్రీ ల‌క్ష్మి వెంక‌టేశ్వ‌ర క్రియేష‌న్స్ బ్యాన‌ర్‌పై సుధాక‌ర్ చెరుకూరి నిర్మిస్తున్నారు. 2023 మార్చి 30న థియేట‌ర్ల‌లో గ్రాండ్‌గా విడుద‌ల కానుంది.

Since @odela_srikanth says no promo. Leaking something I recorded in my phone while we filmed the song 🙂

రేపటి సంది దుమ్ము లేశిపోద్ది pic.twitter.com/OQeevCqdD1

— Nani (@NameisNani) October 2, 2022