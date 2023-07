July 11, 2023 / 07:56 PM IST

Nani 30 | టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో నాని (Nani) నటిస్తున్న లేటెస్ట్ ప్రాజెక్ట్‌ నాని 30 (Nani 30). డెబ్యూ డైరెక్టర్‌ శౌర్యువ్‌ (Shouryuv) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో సీతారామం ఫేం మృణాళ్‌ ఠాకూర్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. రెడీనా..? అని నాని ట్వీట్ చేస్తూ ఓ అప్‌డేట్ ఇచ్చాడని తెలిసిందే. తాజాగా ఆ సస్పెన్స్‌కు తెరదించుతూ కొత్తగా ఇంతకీ ఆ న్యూస్ ఏంటో చెప్పేశాడు. నాని ప్యారాచూట్‌ సాయంతో ఆకాశంలో విహరిస్తూ.. జులై 13న నాని 30 ఫస్ట్‌ లుక్‌, టైటిల్ గ్లింప్స్‌ వీడియోను లాంఛ్ చేయబోతున్నామని ప్రకటించాడు. ఇప్పుడీ వీడియో నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది.

ఇప్పటికే నాని 30 అనౌన్స్‌మెంట్‌ సందర్భంగా విడుదల చేసిన గ్లింప్స్ వీడియో నెట్టింట వైరల్‌ అవుతోంది. ఈ చిత్రంలో నాని కూతురిగా బేబి కైరా ఖన్నా నటిస్తోంది. వైరా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ బ్యానర్‌పై మోహన్‌ చెరుకూరి (CVM), డాక్టర్ విజేందర్‌ రెడ్డి తీగల, మూర్తి కేఎస్‌ ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. నాని 30 చిత్రానికి సను జాన్‌ వర్గీస్‌ ఐఎస్‌సీ కెమెరామెన్. జెర్సీ, శ్యామ్‌ సింగరాయ్‌ సినిమాల తర్వాత కెమెరామెన్‌ సను జాన్‌ వర్గీస్‌ ఐఎస్‌సీ మరోసారి నానితో చేస్తున్న మూడో సినిమా ఇది. ఈ ఇద్దరి కాంబోలో వస్తున్న సినిమా మరి హ్యాట్రిక్‌ కొడుతుందో..లేదో చూడాలంటున్నారు సినీ జనాలు.

నాని 30 చిత్రానికి మలయాళం కంపోజర్‌, హృదయం ఫేం హెశమ్‌ అబ్దుల్‌ వహబ్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. నాని 30 చిత్రానికి ప్రవీణ్‌ ఆంటోనీ ఎడిటర్‌ కాగా.. జోతిష్‌ శంకర్‌ ప్రొడక్షన్‌ డిజైనర్‌గా వర్క్‌ చేస్తున్నాడు. తండ్రీకూతుళ్ల అనుబంధం నేపథ్యంలో ఎమోషనల్‌ ఫ్యామిలీ డ్రామాగా తెరకెక్కుతోంది.

Here’s our BREEZY announcement you’ve all been waiting for…😍#Nani30 Title and First Look on July 13th ❤️‍🔥

Natural🌟 @NameisNani @mrunal0801 @shouryuv @HeshamAWMusic @SJVarughese @mohan8998 @drteegala9 @TSeries @kotiparuchuri pic.twitter.com/LqH9P3uyJS

— Vyra Entertainments (@VyraEnts) July 11, 2023