January 1, 2023 / 05:09 PM IST

న్యాచురల్ స్టార్ నాని (Nani) ప్రస్తుతం దసరా సినిమాతో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నాడు. శ్రీకాంత్‌ ఓదెల డైరెక్షన్‌లో వస్తున్న ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం షూటింగ్ దశలో ఉంది. కాగా ఇవాళ నూతన సంవత్సరాన్ని పురస్కరించుకొని నాని 30 (Nani 30)వ చిత్రాన్ని ప్రకటించాడు. ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ గ్లింప్స్‌ వీడియో షేర్ చేశాడు నాని. దసరా సినిమా గెటప్‌లో ఉన్న నానిని చూసి డాడీ నీ గడ్డం నచ్చలేదంటోంది అతడి కూతురు.

ఇది దసరా కోసం నాన్న అయిపోవచ్చింది. మన సినిమాకుండదని కూతురికి చెబుతున్నాడు నాని. మరి మీసం.. అంటే ఉండదు.. జుట్టు అని అడుగుతూనే ఉంచుదాం లే నాన్నా.. అంటుండగా నువ్వుంచుదామంటే ఉంచుదామని అంటున్నాడు నాని. తండ్రీకూతుళ్ల రిలేషన్‌ షిప్‌ నేపథ్యంలో సినిమా ఉండబోతున్నట్టు గ్లింప్స్ వీడియోతో అర్థమవుతుంది. నాని కొత్త సినిమాలో సీతారామం ఫేం మృణాళ్‌ ఠాకూర్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది.

డెబ్యూ డైరెక్టర్‌ శౌర్యువ్‌ (Shouryuv) దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రానికి యువ సాంకేతిక నిపుణులు వివిధ విభాగాల్లో పనిచేస్తున్నారు. సను జాన్‌ వర్గీస్‌ ఐఎస్‌సీ కెమెరామెన్‌ కాగా జెర్సీ, శ్యామ్‌ సింగరాయ్‌ తర్వాత నానితో చేస్తున్న మూడో సినిమా కావడం విశేషం. పాపులర్‌ మలయాళం కంపోజర్‌, హృదయం ఫేం హెశమ్‌ అబ్దుల్‌ వహబ్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ప్రవీణ్‌ ఆంటోనీ ఎడిటర్‌ కాగా.. జోతిష్‌ శంకర్‌ ప్రొడక్షన్‌ డిజైనర్‌గా వర్క్‌ చేస్తున్నాడు.

వైరా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌లో మోహన్‌ చెరుకూరి, డాక్టర్ విజేందర్‌ రెడ్డి తీగల, మూర్తి కేఎస్‌ నిర్మిస్తున్నారు. మరిన్ని వివరాలపై త్వరలోనే క్లారిటీ రానుంది. మొత్తానికి ఓ సినిమా సెట్స్ పైకి ఉండగానే కొత్త సంవత్సర కానుకగా మరో సినిమా అప్‌డేట్ అందించి.. అభిమానుల్లో జోష్‌ నింపుతున్నాడు నాని.

నాని 30 గ్లింప్స్‌ వీడియో..

This year will be most special 🙂

Dasara will grab you and #Nani30 will hug you.🤗

Promise.

Wish you all a very happy new year

Here’s the glimpse

– https://t.co/EiG701Ohxp@mrunal0801 @shouryuv @HeshamAWMusic @SJVarughese @editorpraveen @mohan8998 @drteegala9 #MurthyKalagara pic.twitter.com/dTraabL8kL

— Nani (@NameisNani) January 1, 2023