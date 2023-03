March 5, 2023 / 05:49 PM IST

నందమూరి ఫ్యామిలీ నుంచి మరో నటుడు సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై మెరిసేందుకు రెడీ అయ్యాడు. దివంగత నటుడు ఎన్టీఆర్‌ పెద్ద కొడుకు జయకృష్ణ కుమారుడు చైతన్య కృష్ణ (Nandamuri Chaitanya Krishna) హీరోగా నటిస్తున్న ప్రొడక్షన్‌ నంబర్‌ 1 పోస్టర్‌ను ఇప్పటికే బాలకృష్ణ లాంఛ్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా ఈ సినిమా ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ను విడుదల చేసింది టీం. ఈ చిత్రానికి బ్రీత్‌.. అంతిమ పోరాటం (Breathe) టైటిల్‌ను ఫిక్స్ చేశారు. బ్రీత్ ఫస్ట్‌ లుక్ పోస్టర్‌ను నందమూరి కల్యాణ్ రామ్‌ లాంఛ్ చేశాడు.

ఫస్ట్‌ లుక్‌లో చైతన్య కృష్ణ వర్షంలో గొడుగు పట్టుకొని సీరియస్‌గా కనిపిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రాన్ని వంశీకృష్ణ ఆకెళ్ల దర్శకత్వంలో ఎమోషనల్‌ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో బసవతారకరామ క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా కల్యాణ్‌ రామ్‌ మాట్లాడుతూ.. ఈ సినిమాతో మా పెద్దనాన్న జయకృష్ణ నిర్మాతగా పరిచయం అవుతున్నారు. మా అన్న చైతన్య కృష్ణ హీరోగా తెరంగేట్రం చేస్తున్నారు. పోస్టర్‌ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్‌గా ఉంది. ఈ సినిమా ప్రేక్షకులందరినీ ఎంతగానో అలరిస్తుందని ఆశిస్తున్నా. టీం మెంబర్స్ కు ఆల్‌ ది బెస్ట్‌ తెలియజేస్తున్నట్టు చెప్పాడు.

ఫస్ట్‌ లుక్‌ లాంఛింగ్ స్టిల్స్ ..

Here's the First Look & Title of @BTRCreations Prod No.1 💥

Presenting You all #NandamuriChaitanyaKrishna in a Breathtaking Avatar from #BREATHE ❤️‍🔥

A film by @VKrishnaakella#BreatheFirstLook Launched by @NANDAMURIKALYAN 😍

More Details Soon! pic.twitter.com/Yy9cUyOGRd

— Basavatarakarama Creations (@BTRcreations) March 5, 2023