Unstoppable with NBK | బాలయ్యకు అంత టైం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది బాబు..!

October 7, 2023 / 09:20 PM IST

Unstoppable with NBK | ఎవరికైనా రోజుకు 24 గంటలు మాత్రమే ఉంటాయి. వాటిని బాగా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటే టైమ్ మేనేజ్‌మెంట్ ఉంది అంటారు. ఈ విషయంలో బాలకృష్ణ అందరికంటే తోపు. ఇంకా చెప్పాలంటే ఇండస్ట్రీలో ఆయనను మించిన టైం మేనేజ్‌మెంట్ తెలిసిన హీరో మరొకరు లేరు. ఎప్పుడు ఏ టైంకి ఏం చేయాలి.. ఉన్న 24 గంటలను ఎలా డివైడ్ చేసుకోవాలని బాలకృష్ణకు ఉన్నంత క్లారిటీ ఇండియన్ సినిమాలోనే ఇంకో హీరోకు తెలియదంటే అతిశయోక్తి ఎంత మాత్రం కాదు. ఎందుకంటే ఒకవైపు సినిమాలు చేస్తూ.. మరోవైపు రాజకీయాలు చూసుకుంటూ చాలా అంటే చాలా బిజీగా ఉన్నాడు నట సింహం.

ఈ రెండు సరిపోవు అన్నట్టు బసవతారకం హాస్పిటల్ పనులతో కూడా ఎప్పుడు తీరిక లేకుండా గడిపేస్తూ ఉంటాడు బాలయ్య. ఇంత బిజీగా ఉన్న బాలకృష్ణ తాజాగా డిజిటల్ రంగంలోనూ దూసుకుపోతున్నాడు. మూడు సంవత్సరాల కింద ఆహాతో అన్ స్టాపబుల్ షో మొదలుపెట్టాడు బాలకృష్ణ. ఇండియాలోనే నెంబర్ వన్ టాక్ షోగా ఎదిగింది ఇది. రెండు సీజన్స్ సక్సెస్ ఫుల్‌గా కంప్లీట్ చేసుకుంది. తాజాగా మూడో సీజన్ కూడా రెడీ అవుతుంది. దసరాకు మొదటి ఎపిసోడ్ ప్లే కానుంది. చంద్రబాబు అరెస్ట్ తర్వాత రాజకీయంగా మరింత బిజీ అయిపోయిన బాలకృష్ణ.. ఒకవైపు సినిమాలు చేసుకుంటూ మరోవైపు డిజిటల్ కూడా హ్యాండిల్ చేయడం అంటే చిన్న విషయం కాదు. కానీ తనకున్న 24 గంటల్లోనే టైం మేనేజ్‌మెంట్ చేసుకుంటూ అన్నిచోట్ల ఆయనే కనిపిస్తున్నాడు.

Yessss! You guessed it right. The BAAP OF ALL TALK SHOWS returns to entertain you all…🔥

Unstoppable with NBK, Limited Edition Coming Soon🤩#UnstoppableWithNBK #NBKOnAHA #NandamuriBalakrishna #NBK@Manepally18 @sprite_india #MansionHouse @southindiamalls@MYDrPainRelief pic.twitter.com/208oVFRaUJ

— ahavideoin (@ahavideoIN) October 7, 2023