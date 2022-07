July 12, 2022 / 03:12 PM IST

The Ghost Release Date Announced | చాలా కాలం త‌ర్వాత ‘బంగార్రాజు’తో మంచి కంబ్యాక్ ఇచ్చాడు నాగార్జున‌. కొడుకు నాగ‌చైత‌న్య‌తో క‌లిసి న‌టించిన ఈ చిత్రం సంక్రాంతి కానుక‌గా విడుద‌లై ఈ ఏడాది మొద‌టి బ్లాక్‌బ‌స్ట‌ర్‌గా నిలిచింది. క‌మ‌ర్షియ‌ల్‌గా ఈ చిత్రం నాగార్జున‌కు మంచి బూస్ట‌ప్ ఇచ్చింది. ప్ర‌స్తుతం ఇదే జోష్‌తో ‘ది ఘోస్ట్’ చిత్రాన్ని చేస్తున్నాడు. ప్ర‌వీణ్ స‌త్తారు ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో తెర‌కెక్కుతున్న ఈ సినిమా ప్ర‌స్తుతం షూటింగ్ జ‌రుపుకుంటుంది. ఈ చిత్రం అనౌన్స్ చేసిన‌ప్పటి నుండి సినిమాపై మంచి బ‌జ్ ఏర్ప‌డింది. ఇటీవ‌లే విడుద‌లైన గ్లింప్స్ భారీ స్థాయిలో అంచ‌నాలు నెల‌కొల్పింది. తాజాగా మేక‌ర్స్ బిగ్ అప్‌డేట్‌ను ప్ర‌క‌టించారు.

ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న సినిమా విడుద‌ల తేదని మేక‌ర్స్ తాజాగా ప్ర‌క‌టించారు. ‘ది ఘోస్ట్’ చిత్రాన్ని ద‌స‌రా కానుక‌గా అక్టోబ‌ర్ 5న విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు చిత్ర‌బృందం తాజాగా వెల్ల‌డించింది. కాగా ఇదే రోజున చిరంజీవి గాడ్‌ఫాద‌ర్‌ కూడా విడుద‌ల కానుంది. అధికారికంగా ఇంకా ప్ర‌క‌ట‌న రాక‌పోన‌ప్పటికి మేక‌ర్స్ గ‌త కొన్ని రోజుల నుండి ద‌స‌రానే టార్గెట్‌గా పెట్టుకున్న‌ట్లు టాక్‌. అదే గ‌నుక జ‌రిగితే ఇద్దరు సీనియ‌ర్ హీరోలు చాలా రోజుల త‌ర్వాత పోటీ ప‌డ‌నున్న‌ట్లే. ‘ది ఘోస్ట్‌’ చిత్రంలో నాగ్‌ ఇంట‌ర్‌పోల్ ఆఫీస‌ర్‌గా క‌నిపించ‌నున్నాడు. సోనాల్ చౌహ‌న్ హీరోయిన్‌గా న‌టిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని శ్రీ వెంక‌టేశ్వ‌రా సినిమాస్ ఎల్ఎల్‌పి, నార్త్ స్టార్ ఎంట‌ర్టైన‌మెంట్స్ బ్యాన‌ర్‌ల‌పై సునీల్ నారంగ్‌, పుస్కురి రామ్‌మోహ‌న్ రావు, శ‌ర‌త్ మ‌రార్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఒక యాక్ష‌న్ ఎపిసోడ్ మినహా చిత్ర‌బృందం షూటింగ్ మొత్తం పూర్తి చేసుకుంది.

Hold ON to your nerves!

Presenting the Vicious #KILLINGMACHINEhttps://t.co/e9Pk7UfTQu#TheGHOST arrives with breathtaking ACTION

𝗶𝗻 𝗧𝗵𝗲𝗮𝘁𝗿𝗲𝘀 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝗢𝗖𝗧 𝟱th🔥@iamnagarjuna @sonalchauhan7 @PraveenSattaru @bharattsaurabh @SVCLLP @nseplofficial @SonyMusicSouth pic.twitter.com/arkjYoITap

— Annapurna Studios (@AnnapurnaStdios) July 12, 2022