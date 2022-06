June 11, 2022 / 03:41 PM IST

Nagrjuna Poster From Brahmastra movie | బాలీవుడ్ స్టార్‌ క‌పుల్ ర‌ణ్‌బీర్ క‌పూర్, అలియాభ‌ట్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్న చిత్రం ‘బ్ర‌హ్మ‌స్త్ర‌’. అయాన్ ముఖ‌ర్జీ ద‌ర్శ‌కత్వం వ‌హిస్తున్న ఈ చిత్రం ‘బ్ర‌హ్మ‌స్త్రం’ పేరుతో తెలుగులో విడుద‌ల కానుంది. అత్యంత భారీ బ‌డ్జెట్‌తో తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రానికి తెలుగులో రాజ‌మౌళి స‌మ‌ర్ప‌కుడిగా వ్య‌వ‌హ‌రిస్తున్నాడు. ఇటీవ‌లే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం సెప్టెంబ‌ర్ 9న విడుద‌ల కానుంది. ఈ క్ర‌మంలో చిత్ర‌బృందం వ‌రుస‌గా అప్‌డేట్‌ల‌ను ప్ర‌క‌టిస్తూ సినిమాపై క్యూరియాసిటీని పెంచుతున్నారు. ముందు నుంచే సినిమాపై కొంత అంచ‌నాలుండ‌గా.. నాగార్జున ఈ చిత్రంలో భాగం కావ‌డంతో అంచ‌నాలు తారా స్థాయికి చేరుకున్నాయి. కాగా మేకర్స్ తాజాగా నాగార్జున ఫ‌స్ట్‌లుక్ పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు.

పోస్ట‌ర్‌లో నాగార్జున.. ఇంటెన్సీవ్ లుక్స్‌తో చేతిలో అద్భుత‌ ప‌వ‌ర్స్ ఉన్న‌ట్లు ఫ‌స్ట్‌లుక్‌లో ఉంది. అజ‌య్ విశిష్ఠ్ పాత్ర‌లో నాగార్జున న‌టిస్తున్నాడు. ఈ పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేస్తూ చిత్ర యూనిట్ నాగార్జున పాత్ర గురించి ట్విట్ట‌ర్‌లో ‘సహస్ర నందిమ్ సామర్ధ్యం..హే నంది అస్త్రం.. ఖండ ఖండ ఖురు.. మామ్ సహాయకం, మామ్ సహాయకం అంటూ 1000 నందులతో కూడిన బలం నంది అస్త్రం’ అని తెలుపుతూ మోష‌న్ పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు. ఈ పోస్ట‌ర్ నాగార్జున అభిమానుల‌ను ఫిదా చేస్తుంది.

మైథ‌లాజిక‌ల్ అడ్వెంచ‌రస్ డ్రామాగా తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రం మూడు భాగాలుగా తెర‌కెక్క‌నుంది. అందులో మొద‌టి భాగం ‘శివ’ పేరుతో హిందీతో పాటు తెలుగు, త‌మిళ‌, క‌న్న‌డ‌, మ‌ల‌యాళ భాష‌ల్లో విడుద‌ల కానుంది. బిగ్‌బీ అమితాబ్‌, మౌనీరాయ్ కీల‌క‌పాత్ర‌ల్లో న‌టించిన ఈ చిత్రాన్ని ఫాక్స్ స్టార్ స్టూడియోస్‌, ధ‌ర్మ ప్రొడ‌క్ష‌న్స్‌, ప్రైమ్ ఫోక‌స్‌, స్టార్ లైట్ పిక్చ‌ర్స్ సంయుక్తంగా నిర్మించాయి. కాగా ఈ చిత్ర ట్రైల‌ర్ జూన్ 15న విడుద‌ల కానుంది.

Meet Artist Anish Shetty and his NANDI ASTRA

An Astra with the Strength of a 1000 Nandi’s within it!

Sahasra Nandim Samarthyam

Hey Nandi Astram!

Khand Khand Kuru

Mam Sahayakam, Mam Sahayakam#Brahmāstra Trailer out on June 15 @iamnagarjuna pic.twitter.com/UXbKIHp5qV

— BA Raju's Team (@baraju_SuperHit) June 11, 2022