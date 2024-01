January 4, 2024 / 04:14 PM IST

Naa Saami Ranga | టాలీవుడ్‌ యాక్టర్‌ అక్కినేని నాగార్జున (Akkineni Nagarjuna) త్వరలోనే నా సామి రంగ (Naa Saami Ranga) సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నాడని తెలిసిందే. విజయ్ బిన్ని డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ చిత్రంలో అమిగోస్ ఫేం ఆషికా రంగనాథ్‌ ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌ పోషిస్తుండగా.. అల్లరి నరేశ్, రాజ్ తరుణ్‌ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. మేకర్స్‌ ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన నా సామి రంగ టైటిల్‌, ఫస్ట్‌ లుక్‌, టైటిల్ గ్లింప్స్‌ వీడియో నెట్టింట హల్ చల్‌ చేస్తున్నాయి. జనవరి 14న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదలవుతోంది.

రిలీజ్ డేట్ దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో ఇంట్రెస్టింగ్‌ అప్‌డేట్స్‌ బయటకు వచ్చాయి. నా సామి రంగ ట్రైలర్‌ను జనవరి 9న విడుదల చేసేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నారు మేకర్స్‌. మరోవైపు ఈ మూవీ డిజిటల్‌ స్ట్రీమింగ్ రైట్స్‌ను పాపులర్‌ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫాం డిస్నీ+హాట్ స్టార్‌ దక్కించుకుంది. ఇప్పటికే నా సామి రంగ టైటిల్‌ ట్రాక్‌ మ్యూజిక్‌ లవర్స్‌ను ఇంప్రెస్ చేస్తోంది.

ఈ సాంగ్‌కు డైరెక్టర్ విజయ్‌ బిన్ని అండ్ టీం డ్యాన్స్ చేసిన వీడియోను శ్రీనివాస సిల్వర్ స్క్రీన్‌ బ్యానర్‌ షేర్ చేయగా.. నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

ఈ చిత్రంలో ఆషికా రంగనాథ్‌ అచ్చ తెలుగు అమ్మాయిలా లంగావోణిలో వరలక్ష్మిగా అలరించబోతుంది. మరోవైపు అల్లరి నరేశ్ పోషిస్తున్న అంజిగాడు పాత్ర గ్లింప్స్ వీడియోను షేర్ చేయగా.. అంజిగాడు వచ్చేహెడు సూసారా… సూసెయ్యండి… సూసెయ్యండి.. లేదంటే మాటోచ్చేత్తాది… అంటూ సాగే డైలాగ్స్‌ మూవీ లవర్స్‌ను ఆకట్టుకుంటున్నాయి.

ఎత్తుకెళ్లిపోవాలనిపిస్తుందే సాంగ్‌కు కూడా మంచి రెస్పాన్స్‌ వస్తోంది. ఈ మూవీకి ఆస్కార్స్ విన్నింగ్‌ మ్యూజిక్‌ కంపోజర్‌ ఎంఎం కీరవాణి సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఈ మూవీని శ్రీనివాసా చిట్టూరి తెరకెక్కిస్తున్నారు. పవన్‌ కుమార్ సమర్పణలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి ప్రసన్నకుమార్‌ బెజవాడ కథ అందిస్తున్నాడు. ఈ మూవీతో కొరియోగ్రాఫర్‌ విజయ్ బిన్ని నా డైరెక్టర్‌గా పరిచయం అవుతున్నాడు.

#Nagarjuna ‘s #NaaSaamiRanga Digital streaming rights acquired by #DisneyPlusHotstar .. In Theaters from Jan 14th, 2024 .. #AllariNaresh #RajTarun .. pic.twitter.com/115a3DaBEK

నా సామి రంగ🕺💃

Our Director @vijaybinni4u grooving to the Massiest Beats of #NaaSaamiRanga Title Song with #DineshMaster & “#AgentTina” on the sets🔥🔥

KING👑 @iamnagarjuna @allarinaresh @mmkeeravaani… pic.twitter.com/GdT1LAjsYp

