Naga Chaitanya To Be Part Of Karthi Japan Promotions

Japan Promotions | కార్తీ జపాన్ ప్రమోషన్స్‌లో నాగచైతన్య.. క్రేజీ న్యూస్ వివరాలివే

Japan Promotions | కోలీవుడ్ యాక్టర్‌ కార్తీ (Karthi) బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నాడని తెలిసిందే. రాజు మురుగన్‌ డైరెక్ట్ చేస్తున్న జపాన్ దీపావళి కానుకగా నవంబర్ 10న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో కార్తీ ప్రస్తుతం ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా సందడి చేస్తున్నాడు.

November 3, 2023 / 07:28 AM IST

Japan Promotions | కోలీవుడ్ యాక్టర్‌ కార్తీ (Karthi) బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నాడని తెలిసిందే. ఇందులో ఒకటి టైటిల్ రోల్‌లో నటిస్తున్న చిత్రం జపాన్‌ (Japan). కామెడీ యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా వస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని రాజు మురుగన్‌ డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. అనూ ఎమ్మాన్యుయేల్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. జపాన్ దీపావళి కానుకగా నవంబర్ 10న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో కార్తీ ప్రస్తుతం ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా సందడి చేస్తున్నాడు.

ఇప్పటికే మీడియాకు ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తూ సినిమాపై సూపర్ హైప్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. తాజాగా మరో ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది. కార్తీ సినిమా ప్రమోషన్స్‌లో అక్కినేని నాగచైతన్య (Naga Chaitanya) పాల్గొనబోతున్నాడని ఫిలింనగర్ సర్కిల్ టాక్‌. తాజా వార్తల ప్రకారం మేకర్స్ కార్తీతో నాగచైతన్య వీడియో ఇంటర్వ్యూ ఒకటి రెడీ చేశారట. ఇప్పటికే అక్కినేని చైతూ హోం బ్యానర్ అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్‌ జపాన్‌ను తెలుగు రాష్ట్రాలతోపాటు ఓవర్సీస్‌లో విడుదల చేస్తుందని తెలిసిందే.

కార్తీతో ఊపిరి సినిమా నుంచి నాగార్జున మంచి అనుబంధాన్ని కొనసాగిస్తున్నాడని తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో కార్తీ-చైతూ ప్రమోషనల్ వీడియో ఎలా ఉండబోతుందోనని ఎక్జయిటింగ్‌గా ఎదురుచూస్తున్నారు సినీ జనాలు. హర్ట్‌ ఆఫ్ ది సిటీలో ఒకడు కన్నం వేసి రూ.200 కోట్ల విలువ చేసే నగలు ఎత్తుకెళ్తే.. మీ లా అండ్ ఆర్డర్‌ లా చూస్తూ కూర్చుందా.. మీరనుకుంటున్నట్టు కాదు.. వాడు దూల తీర్చే విలన్‌.. అంటూ ఇంట్రడక్షన్‌ వీడియో, టీజర్‌, ట్రైలర్‌లో వచ్చే డైలాగ్స్‌ కార్తీ క్యారెక్టరైజేషన్‌ను ఎలివేట్‌ చేస్తూ సినిమాపై మంచి బజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి.

జపాన్‌లో సునీల్, విజయ్‌ మిల్టన్‌ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని డ్రీమ్‌ వారియర్ పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై ఎస్‌ఆర్ ప్రకాశ్‌ బాబు, ఎస్‌ ప్రభు నిర్మిస్తుండగా.. జీవీ ప్రకాశ్‌ కుమార్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

హైదరాబాద్‌లో కార్తీ..

వర్కింగ్‌ స్టిల్స్‌పై లుక్కేయండి మరి..

జపాన్‌ టీజర్‌..

జపాన్‌ ఇంట్రడక్షన్‌ వీడియో..