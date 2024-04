Naga Chaitanya Thandel To Be Release On This Date

Thandel | నాగచైతన్య తండేల్‌ విడుదలయ్యే టైం ఫిక్స్‌..!

April 17, 2024 / 03:42 PM IST

Thandel | టాలీవుడ్‌ యాక్టర్ అక్కినేని నాగచైతన్య (Naga Chaitanya) నటిస్తున్న తాజా చిత్రం తండేల్‌ (Thandel). NC23 ప్రాజెక్టుగా రొమాంటిక్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో వస్తోన్న ఈ చిత్రానికి చందూ మొండేటి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో సాయిపల్లవి (Sai Pallavi) హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. మేకర్స్‌ తండేల్‌ నుంచి ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌లో చైతూ మత్య్సకారుడి పాత్రలో మాస్ లుక్‌లో కనిపిస్తూ అంచనాలు పెంచేస్తున్నాడు.

మరోవైపు తండేల్‌ నుంచి సాయిపల్లవి పోషిస్తున్న సత్య పాత్ర ఇంట్రడక్షన్‌ వీడియో కూడా సినిమాపై ఆసక్తిని పెంచుతోంది. ఈ చిత్రంలో సాయిపల్లవి కథానుగుణంగా శ్రీకాకుళం అమ్మాయిగా కనిపించనుంది. షూటింగ్ దశలో ఉన్న ఈ మూవీ ఎప్పుడు విడుదలవుతుందా..? అని ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న వారి కోసం తాజా వార్త ఒకటి బయటకు వచ్చింది. తండేల్‌ను డిసెంబర్‌ 20న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల చేయనున్నారు. దీనికి సంబంధించి మేకర్స్‌ త్వరలోనే అధికారిక ప్రకటన వెలువరించనున్నారు.

ఈ చిత్రంలో చైతూ ఊహించని విధంగా పాకిస్థాన్‌ పాక్‌ ప్రాదేశిక జలాల వెంబడి అరెస్టైన మత్య్సకారుడి పాత్రలో కనిపించబోతున్నట్టు సమాచారం. తండేల్‌ 2018లో గుజరాత్‌ జరిగిన వాస్తవ ఘటనల ఆధారంగా వస్తోంది. ఈ చిత్రం చైతూ కెరీర్‌లోనే అత్యధిక భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కుతుందని ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌. ఈ మూవీకి అనిరుధ్‌ రవిచందర్‌ మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ అందిస్తున్నాడు. టాప్‌ బ్యానర్‌ గీతాఆర్ట్స్‌పై అల్లు అరవింద్ సమర్పణలో బన్నీవాసు నిర్మిస్తున్నారు. నాగచైతన్య-చందూ మొండేటి కాంబోలో రాబోతున్న మూడో సినిమా కావడంతో అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి.

#Thandel is confirmed for a December 20th release. Official announcement expected from the makers soon. @chay_akkineni pic.twitter.com/wUYe0UA27R — BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) April 17, 2024

సాయిపల్లవి తండేల్‌ వీడియో..

నెట్టింట వైరల్ అవుతున్న షూటింగ్‌ స్పాట్ విజువల్స్‌..

మత్స్యకారులతో ముఖాముఖి..

