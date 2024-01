January 22, 2024 / 12:09 PM IST

Naa Saami Ranga | టాలీవుడ్‌ యాక్టర్‌ అక్కినేని నాగార్జున (Akkineni Nagarjuna) నటించిన తాజా చిత్రం నా సామి రంగ (Naa Saami Ranga). కొరియోగ్రాఫర్‌ విజయ్ బిన్ని డైరెక్ట్‌ చేసిన ఈ చిత్రంలో అమిగోస్ ఫేం ఆషికా రంగనాథ్‌ ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటించగా.. అల్లరి నరేశ్, రాజ్ తరుణ్‌ కీలక పాత్రలు పోషించారు. సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 14న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదలైన ఈ చిత్రం మంచి వసూళ్లతో దూసుకెళ్తోంది. నాగార్జునకు చాలా కాలం తర్వాత మళ్లీ సరైన హిట్టు పడ్డట్టు సినిమా చూసిన ప్రేక్ష‌కులు చెబుతున్నారు. ఇదిలావుంటే తాజాగా ఈ చిత్రం బ్రేక్ ఈవెన్‌ను కంప్లీట్ చేసుకుంది.

జనవరి 14న భారీ అంచనాలతో రిలీజైన ఈ సినిమా అంచనాలు మించి కలెక్షన్లు సాధిస్తున్నది. తొలిరోజు నుంచి భారీ కలెక్షన్‌లు రాబ‌డుతున్న ఈ సినిమా.. 8 రోజుల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.44.8 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లు (సుమారు రూ.21కోట్ల నెట్) రాబ‌ట్టింది. ఈ సంద‌ర్భంగా బ్రేక్ ఈవెన్‌ను కూడా పూర్తి చేసుకుంది. తాజాగా ఈ సినిమా లాభాల్లోకి అడుగుపెట్టింది. ఈ విష‌యాన్ని మేక‌ర్స్ వెల్ల‌డించారు. కొరియోగ్రాఫర్‌గా ఫేమస్ అయిన విజయ్ బిన్నీ.. ‘నా సామిరంగ’ మూవీతో దర్శకుడిగా మారాడు. ఫస్ట్ మూవీతోనే మెప్పించారు.

