N62 | ఈ ఏడాది ఉగ్రం సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చాడు టాలీవుడ్ హీరో అల్లరి నరేశ్‌ (Allari Naresh). ఈ సినిమా ఆశించిన స్థాయిలో ప్రేక్షకులను ఇంప్రెస్‌ చేయలేకపోయింది. ఇటీవలే అల్లరి నరేశ్‌ 61వ సినిమా (Naresh61) గ్రాండ్‌గా హైదరాబాద్‌లో పూజా కార్యక్రమాలతో షురూ అయింది. ఈ చిత్రంలో జాతి రత్నాలు ఫేం ఫరియా అబ్దుల్లా ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఇదిలా ఉంటే తాజాగా N62 (Naresh62) చిత్రానికి సంబంధించిన వార్త బయటకు వచ్చింది.

ఓ యువ దర్శకుడు నరేశ్‌కు స్క్రిప్ట్‌ వినిపించబోతున్నాడు. రేపు ఉదయం 10:08 గంటలకు నరేశ్, కొత్త దర్శకుడి సిట్టింగ్‌ ఉండబోతుందని కొత్త అప్‌డేట్ బయటకు వచ్చింది. నాంది తర్వాత సినిమాల ఎంపికలో రూట్‌ మార్చేసిన అల్లరి నరేశ్‌ ఈ సారి కూడా ఏదో కొత్త అంశంతో సినిమా చేయబోతున్నాడని ప్రీ లుక్‌తో తెలిసిపోతుంది. ఓ భవనంలో ట్రాక్టర్‌, బస్తాలు కనిపించడం ప్రీ లుక్‌లో చూడొచ్చు. ఇంతకీ ఆ దర్శకుడెవరనేది మాత్రం ప్రస్తుతానికి సస్పెన్స్ నెలకొంది.

కాగా అల్లరి నరేశ్‌ 61వ చిత్రాన్ని చిలక ప్రొడక్షన్స్‌ బ్యానర్‌పై రాజీవ్‌ చిలక నిర్మిస్తున్నారు. ఔట్‌ అండ్ ఔట్‌ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌గా రాబోతున్న ఈ మూవీని డెబ్యూ డైరెక్టర్ మల్లి అంకం డైరెక్ట్‌ చేస్తున్నాడు. చాలా రోజుల తర్వాత నరేశ్‌ నుంచి వస్తున్న ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌ కావడంతో సినిమాపై అంచనాలు బాగానే ఉన్నాయి. ఈ చిత్రానికి అబ్బూరి రవి సంభాషణలు అందిస్తుండగా.. గోపీ సుందర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

అల్లరి నరేశ్‌ నాంది, ఉగ్రం ఫేం విజయ్‌ కనకమేడల దర్శకత్వంలో ఇప్పటికే మూడో సినిమా చేయబోతున్నట్టు కూడా ప్రకటించేశాడు. రానున్న రోజుల్లో ఈ మూవీకి సంబంధించిన వివరాలపై స్పష్టత రానుంది.

