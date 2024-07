July 18, 2024 / 04:27 PM IST

Murari Re Release Wedding Card |సూప‌ర్ స్టార్ మ‌హేశ్ బాబు కెరీర్‌లో గుర్తుండిపోయే బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ చిత్రాల‌లో ఒక‌టి మురారి(Murari). టాలీవుడ్ క్లాసిక‌ల్ ద‌ర్శ‌కుడు కృష్ణ‌వంశీ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో వ‌చ్చిన ఈ చిత్రంలో మ‌హేశ్‌, సోనాలి బింద్రే హీరో హీరోయిన్‌లుగా న‌టించారు. 2001లో ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చిన ఈ చిత్రం సూపర్ హిట్ అందుకోవ‌డ‌మే కాకుండా టాలీవుడ్ నుంచి వ‌చ్చిన‌ ఆల్ టైం క్లాసిక్‌ల‌లో ఒక‌టిగా నిలిచింది. అయితే ఆగ‌ష్టు 09న సూప‌ర్ స్టార్ మ‌హేశ్ బాబు పుట్టిన‌రోజు. ఈ సంద‌ర్భంగా బ‌ర్త్‌డే నాడు రాజ‌మౌళి సినిమాతో పాటు మ‌హేశ్ మూవీల‌పై అప్‌డేట్‌లు రానున్నాయి. అయితే మ‌హేశ్ పుట్టిన‌రోజు సంద‌ర్భంగా సూప‌ర్ స‌ర్‌ప్రైజ్ రాబోతుంది.

ఈ మ‌ధ్య టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోల బ‌ర్త్ డే సంద‌ర్భంగా వారి సినిమాల‌ను రీ రిలీజ్ చేస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. పవ‌న్ క‌ళ్యాణ్, అల్లు అర్జున్, ఎన్టీఆర్‌ల బ‌ర్త్‌డే నాడు వారి సూప‌ర్ హిట్ సినిమాల‌ను రీ రిలీజ్ చేసి ఫ్యాన్స్ సంబ‌రాలు చేస్తున్నారు. అయితే మ‌హేశ్ బాబు బ‌ర్త్ డే రోజు కూడా ఆ స‌ర్‌ప్రైజ్ ఉండ‌బోతుంది. ఇప్ప‌టికే మ‌హేశ్ పుట్టిన రోజు కానుక‌గా పోకిరి, ఒక్క‌డు సినిమాల‌ను రీ రిలీజ్ చేయ‌గా బాక్సాఫీస్ ముందు సత్తా చూపించాయి. ఇదిలావుంటే ప్రిన్స్ బ‌ర్త్ డే నాడు మురారి మూవీ రీ రిలీజ్ కాబోతుంది.

ఈ నేపథ్యంలో పలువురు అభిమానులు రీరిలీజ్ ను సోషల్ మీడియాలో డిఫ‌రెంట్‌గా ప్లాన్ చేస్తున్నారు. కొంద‌రూ ఫ్యాన్స్ మ‌హేశ్ మురారి పోస్ట‌ర్‌లు వ‌దులుతుండగా.. మ‌రి కొంద‌రు ఏకంగా వెడ్డింగ్ కార్డులు విడుద‌ల చేస్తున్నారు. ఇక ఈ వెడ్డింగ్ కార్డుల‌లో ఘట్టమ‌నేని వార‌సుడు సత్యనారాయణ(సత్తిపండు) కనిష్ఠ కుమారుడు, వరుడు : మురారిని, చంటి – అన్నపూర్ణమ్మ దంపతుల కనిష్ట పుత్రిక చి||లా|| సౌ. వసుంధరకు ఇచ్చి శ్రీ క్రోధినామ సంవత్సర శుక్ల పక్ష త్రయోధశి నాడు అనగా ఆగస్టు 9న పూర్వ ఆషాఢ లగ్నమందు వివాహం జరిపించుటకు అభిమానులు నిశ్చయించినారు. కావున తామెల్లరు కుటుంబ సమేతంగా బుంధుమిత్రులతో కలిసి మీ అభిమాన థియేటర్లకు వచ్చి నూతన వధూవరులను పేపర్ ముక్కలతో దీవించమని కోరుతున్నాము అంటూ పత్రికను ముద్రించారు. ఇంకా ఈ పోస్ట్‌కు ద‌ర్శ‌కుడు కృష్ణవంశీని కూడా ట్యాగ్ చేసి.. స‌ర్ వీలు అయితే చూడండి అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. కాగా.. మురారికి సంబంధించిన‌ వెడ్డింగ్ కార్డు ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతుంది.

Veetini chudandi Sir @director_kv 😊😊

My fav and Nostalgic movie #Murari re-release on Aug 9 on the eve of @urstrulyMahesh Babu B’day 😊@iamsonalibendre#Murari4K #MurariReRelease #MurariMarosaari #MurariMarosari pic.twitter.com/id5FKIsTrf

— Karthik (@withluv_karthik) July 18, 2024