Ms Shetty Mr Polishetty | మిస్టర్‌ పొలిశెట్టి వచ్చేస్తున్నాడు.. రిలీజ్‌ ఎప్పుడంటే?

July 3, 2023 / 03:33 PM IST

Ms Shetty Mr Polishetty Movie | ఎంత పెద్ద హిట్టొచ్చినా సరే బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ సినిమాలు చేస్తుంటేనే ఏ హీరోనైనా ప్రేక్షకులు గుర్తు పెట్టుకుంటారు. ప్రస్తుతం నవీన్‌ పొలిశెట్టి విషయంలో ఇలానే అనిపిస్తుంది. జాతిరత్నాలు వచ్చి రెండేళ్లు దాటింది. ఆ తర్వాత నవీన్‌ నుంచి మరో సినిమా రాలేదు. ఆయన టైమ్‌ బాలేకో.. అదృష్టం బాలేకో అనౌన్స్‌చేసిన సినిమాలు సైతం ఆలస్యమవుతున్నాయి. ప్రస్తుతం నవీన్‌ పొలిశెట్టి రెండు సినిమాలు చేస్తున్నాడు. అందులో మిస్‌ శెట్టి మిస్టర్‌ పొలిశెట్టి ఒకటి. అనుష్క హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్న ఈ సినిమా షూటింగ్‌ పూర్తి చేసుకుని ప్రస్తుతం పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్‌ పనులలో బిజీగా ఉంది.

ఇదిలా ఉంటే తాజాగా మేకర్స్‌ ఈ సినిమా రిలీజ్‌ డేట్‌ను ప్రకటించారు. ఈ సినిమాను ఆగస్టు 4న రిలీజ్‌ చేస్తున్నట్లు ఓ పోస్టర్‌ను విడుదల చేశారు. సౌత్‌లోని అన్ని భాషల్లో ఈ సినిమా రిలీజ్‌ కానుంది. ఒక చెఫ్‌కు, స్టాండప్‌ కమెడియన్‌కు మధ్య సాగే ప్రేమకథ నేపథ్యంలో ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. మహేష్‌బాబు పి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే రిలీజైన పోస్టర్‌లు, టీజర్‌ సినిమాపై మంచి హప్‌నే తీసుకొచ్చాయి. రోమ్‌-కామ్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాను యూవీ సంస్థ నిర్మిస్తుంది. ఇక దీనితో పాటుగా నవీన్‌ పొలిశెట్టి అనగనగా ఓ రాజు సినిమా చేస్తున్నాడు. అప్పుడెప్పుడో ఏడాది క్రితం ఈ సినిమా గ్లింప్స్‌ను రిలీజ్‌ చేశారు. మళ్లీ ఇప్పటివరకు ఈ సినిమాపై ఎలాంటి అప్‌డేట్‌ లేదు.

Keep your tissues ready, cos you're about to cry with 𝙇𝙖𝙪𝙜𝙝𝙩𝙚𝙧 🤩🥳

Meet #MissShettyMrPolishetty in theatres from 𝘼𝙐𝙂𝙐𝙎𝙏 4𝙩𝙝! @MsAnushkaShetty @NaveenPolishety @filmymahesh @radhanmusic #NiravShah #RajeevanNambiar #KotagiriVenkateswararao @JSKapoor1234 pic.twitter.com/Gc3J0wOlZI

— UV Creations (@UV_Creations) July 3, 2023