July 11, 2024 / 06:08 PM IST

Mr Bachchan Movie | మాస్ మ‌హరాజా రవితేజ, దర్శకుడు హరీశ్‌ శంకర్‌ కాంబోలో వస్తున్న తాజా చిత్రం ‘మిస్టర్‌ బచ్చన్‌’(Mr Bachchan). ‘నామ్‌ తో సునా హోగా’ అనేది ఈ సినిమా ట్యాగ్‌లైన్‌. పీపుల్‌ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్‌పై టీజీ విశ్వప్రసాద్‌ నిర్మిస్తున్నారు. భాగ్యశ్రీ బోర్సే హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఈ మూవీ నుంచి రీసెంట్‌గా ఫ‌స్ట్ సింగిల్ సితార అనే పాట‌ను మేక‌ర్స్ విడుద‌ల చేసిన విష‌యం తెలిసిందే. తాజాగా ఈ పాట‌పై ఒక నెటిజ‌న్ విమర్శిస్తూ పోస్ట్ పెట్టగా దీనికి కౌంట‌ర్ ఇచ్చాడు ద‌ర్శ‌కుడు హరీశ శంక‌ర్.

ఒక నెటిజ‌న్ ఈ పాట‌పై కామెంట్ చేస్తూ.. తెలుగులో క‌థానాయిక‌ల‌ను ఒక వ‌స్తువులాగే చూస్తార‌ని మండిప‌డ్డాడు. 56 ఏళ్ల రవితేజతో 25 ఏళ్ల హీరోయిన్ భాగ్యశ్రీతో అలాంటి స్టెప్స్ వేయింటడమేంటని నెటిజన్స్ ప్రశ్నిస్తున్నారు. క‌థానాయిక ఫేస్ కూడా చూపించ‌కూడా కేవ‌లం వేన‌క భాగ‌మే ఫోక‌స్ చేస్తూ ఇలా చేయడం కేవలం తెలుగు సినిమాల‌లోనే సాధ్యమవుతుంద‌ని ఒక నెటిజ‌న్ పోస్ట్ చేశాడు.

అయితే దీనిపై హరీశ్ శంక‌ర్ వ్యంగ్యంగా సమాధానమిస్తూ.. ధన్యవాదాలు. చాలా బాగా కనిపెట్టావ్. ఈ ప‌ని చేసినందుకు మీరు నోబెల్ బహుమతికి దరఖాస్తు చేసుకోవాలని నేను భావిస్తున్నాను. అండ్ నువ్వు ఇలాగే నీ ప‌నిని కొనసాగిస్తూ ఫిల్మ్ మేకర్స్‌ను ప్రశ్నిస్తూ ఉండాలి. అంటూ వ్యంగ్యంగా కౌంటర్ ఇచ్చారు. కాగా.. ప్ర‌స్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన పోస్ట్ సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్‌గా మారింది.

Congratulations for the discovery.. i think you should apply for Nobel Prize… 👍👍

And pls continue objectifying film makers…. We welcome you https://t.co/g6J2pR0NXK

— Harish Shankar .S (@harish2you) July 10, 2024