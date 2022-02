February 17, 2022 / 04:42 PM IST

KCR BIRTHDAY |తెలంగాణ ముఖ్య‌మంత్రి శ్రీ క‌ల్వ‌కుంట్ల చంద్ర‌శేఖ‌ర్‌రావు పుట్టినరోజు సందర్భంగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా శుభాకాంక్ష‌లు తెలియ‌జేశాడు. ‘గౌర‌వ తెలంగాణ ముఖ్య‌మంత్రి శ్రీ కేసీఆర్ గారికి హార్థిక జ‌న్మ‌దిన శుభాకాంక్ష‌లు. మీరు ఎల్ల‌ప్పుడూ ఆయురారోగ్యాల‌తో ఉండాలని, మీ ల‌క్ష్య సాధ‌న‌కి, ప్ర‌జాసేవ‌కి మీకు ఆ భ‌గ‌వంతుడు అప‌రిమిత శక్తిసామ‌ర్థ్యాల‌ను, ప్ర‌సాదించాల‌ని కోరుకుంటున్నాను’ అంటూ ట్విట్ట‌ర్‌లో పోస్ట్ చేశాడు.

జ‌న‌సేన ఆధినేత ప‌వ‌న్‌క‌ళ్యాణ్‌తో పాటు సూప‌ర్‌స్టార్ మ‌హేష్‌బాబు,బండ్ల‌గ‌ణేష్, గోపించంద్ మ‌లినేని, బాబీ, కోన‌వెంక‌ట్, రాహుల్ విజ‌య్‌ల‌తో పాటు ప‌లువురు సినీ ప్ర‌ముఖులు సీఎం కేసీఆర్‌కు సోష‌ల్ మీడియాలో బ‌ర్త్‌డే విషెస్‌ను తెలియ‌జేశారు.

Wishing our hon'ble @TelanganaCMO #KCR garu a very happy birthday! Great health and happiness always!

