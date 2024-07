The Greatest of all time | సినిమాలో మాస్కో చాలా కీలకం.. The GOATపై డైరెక్టర్‌ వెంకట్‌ ప్రభు

Moscow Is Important In The Greatest Of All Time Says Venkat Prabhu

The Greatest of all time | కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో విజయ్ (Thalapathy Vijay) కాంపౌండ్ నుంచి వస్తోన్న చిత్రం ది గోట్‌ (The Greatest Of All Time). వెంకట్‌ ప్రభు (Venkat Prabhu) డైరెక్ట్ చేస్తు్న్న ఈ మూవీ నుంచి మేకర్స్‌ ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన పోస్టర్లు సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాయి.

July 8, 2024 / 05:34 PM IST

The Greatest of all time | కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో విజయ్ (Thalapathy Vijay) కాంపౌండ్ నుంచి వస్తోన్న చిత్రం ది గోట్‌ (The Greatest Of All Time). వెంకట్‌ ప్రభు (Venkat Prabhu) డైరెక్ట్ చేస్తు్న్న ఈ మూవీ దళపతి 68 (Thalapathy 68)గా వస్తోంది. మీనాక్షి చౌదరి ఫీ మేల్‌ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోంది. The GOAT నుంచి మేకర్స్‌ ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన పోస్టర్లు సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాయి. చాలా రోజుల తర్వాత వెంకట్‌ ప్రభు ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్‌ ఇచ్చి అభిమానులను ఖుషీ చేస్తున్నాడు.

యాక్షన్‌ షెడ్యూల్ గురించి ఆయన ఇంటర్నేషనల్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. సినిమాలో మాస్కో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. ఈ మూవీలో భారతీయులను ఇదివరకెన్నడూ చూపించని విధంగా చూడబోతున్నారు. చాలా కలయికలు ఉండబోతున్నాయి. చాలా మంది భారతీయ చిన్నారులు రష్యన్‌ను నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారు. సినిమాను వివిధ భాషల్లోకి అనువదించనున్నాం. ఈ కారణంగా సెప్టెంబర్‌లో సినిమా రాబోతుందని తెలియజేశాడు. ఈ కామెంట్స్ ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.

పొలిటికల్‌ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో వస్తోన్న ఈ చిత్రంలో కన్నడ స్టార్ హీరో కిచ్చా సుదీప్‌ , ప్రశాంత్‌, ప్రభుదేవా, స్నేహ, లైలా, యోగిబాబు మిక్ మోహన్‌, జయరాం ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఏజీఎస్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ ప్రొడక్షన్‌ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి యువన్ శంకర్ రాజా మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్‌ అందిస్తున్నాడు. ఈ మూవీ నుంచి ఇప్పటికే విడుదల చేసిన Chinna Chinna Kangalకు మంచి స్పందన వస్తోంది. ఈ చిత్రంలో విజయ్‌ ఓ వైపు ఓల్డ్‌ మ్యాన్‌గా, మరోవైపు యంగ్‌ లుక్‌లో కనిపిస్తున్న లుక్‌తో రెండు షేడ్స్‌ ఉన్న పాత్రల్లో కనిపించబోతున్నట్టు క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు డైరెక్టర్‌.

Director Venkat Prabhu Opens Up About #TheGreatestofalltime Action Schedule 🔥pic.twitter.com/umgdxPr8WN — Actor Vijay Universe (@ActorVijayUniv) July 7, 2024

