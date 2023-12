December 20, 2023 / 03:16 PM IST

Mohanlal | ప్రస్తుతం బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ సినిమాలతో బిజీగా ఉన్న అతికొద్ది మంది పాన్ ఇండియా హీరోల్లో ఒకడు మలయాళ స్టార్ యాక్టర్‌ మోహన్‌ లాల్‌ (Mohanlal). మోహన్‌ లాల్‌ వరుస సినిమాలను లైన్‌లో పెట్టాడు. వీటిలో ఒకటి Neru. దృశ్యం ఫేం జీతూ జోసెఫ్‌ దర్శకత్వంలో వస్తున్న ఈ మూవీ అఫీషియల్‌ ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ను షేర్ చేస్తూ విడుదల తేదీని కూడా ప్రకటించారని తెలిసిందే.

Neru ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్ నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతోంది. ఈ మూవీని డిసెంబర్ 21న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. ఆశీర్వాద్‌ సినిమాస్‌ బ్యానర్‌పై ఆంటోనీ పెరంబవూర్‌ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. మరికొన్ని గంటల్లో సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్న నేపథ్యంలో బుకింగ్స్‌ విషయంలో టాక్ ఆఫ్‌ ది టౌన్‌గా నిలుస్తోంది. తాజాగా వరల్డ్‌ వైడ్‌గా నెరు సినిమాకు అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ అద్భుతంగా కొనసాగుతున్నాయని అప్‌డేట్ అందించారు మేకర్స్‌.

అన్నీ అంచనాలు మించిపోయేలా బుకింగ్స్ చెబుతున్నాయి. ఈ చిత్రంలో ప్రియమణి, అనస్వర రాజన్‌ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. మరి రిలీజయ్యాక ఎలాంటి రికార్డులు క్రియేట్ చేస్తుందో చూడాలంటున్నారు సినీ జనాలు.

మోహన్‌ లాల్‌ ప్రస్తుతం మలైకోటై వాలిబన్ లో నటిస్తున్నాడు. ఈ మూవీలో బాలీవుడ్ యాక్టర్లు విద్యుత్‌ జమ్వాల్‌, రాధికా ఆప్టే, సోనాలీ కులకర్ణి, డానిష్‌ సేత్‌ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తుండగా.. మ్యాక్స్ ల్యాబ్స్‌-సెంచురీ ఫిలిమ్స్‌ బ్యానర్లపై జాన్‌-మేరీ క్రియేటివ్‌ తెరకెక్కిస్తున్నారు.మోహన్‌ లాల్‌ ఖాతాలో వృషభ, Empuraan, Rambaan , BARROZ, Ram: Part 1 సినిమాలు కూడా ఉన్నాయి.ఇ ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన ఈ మూవీస్‌ ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్లు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.

Neru లుక్‌తో నయా అప్‌డేట్‌..

Neru ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌..

మోహన్‌ లాల్‌ నయా స్టిల్‌ వైరల్..

మలైకోటై వాలిబన్‌ ఫస్ట్‌ లుక్‌..

