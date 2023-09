September 3, 2023 / 02:56 PM IST

Neru Movie | మోహన్ లాల్ (Mohan Lal), జీతూ జోసెఫ్ (Jeethu Joseph) కాంబినేషన్ లో వచ్చిన దృశ్యం (Drushyam) మూవీ సంచలనం సృష్టించిన విష‌యం తెలిసిందే. దృశ్యం 1, 2 పార్ట్‌లుగా వచ్చిన ఈ సినిమాకు ప్రేక్షకులు ఫిదా అయ్యారు. ఈ మూవీలోని ట్విస్టులు విపరీతంగా ఆకట్టుకున్నాయి. ఇక ఈ సినిమాల‌ను టాలీవుడ్ హీరో దగ్గుబాటి వెంకటేష్ (Daggubati Venkatesh) తెలుగులో రీమేక్ చేసి హిట్టందుకున్నాడు. అయితే ఇప్పుడా ఆ మూవీ కాంబో మరోసారి ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. మలయాళ సూపర్ స్టార్ మోహన్‌లాల్, డైరెక్టర్ జీతూ జోసెఫ్ మరో సినిమా కోసం చేతులు కలుపుతున్నారు. అయితే ఇది దృశ్యం సీక్వెల్ కాద‌ని ఇది పూర్తిగా కొత్త ప్రాజెక్ట్ అని తెలిపారు. ఇక ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు నేరు (Neru) అనే టైటిల్‌ను కూడా ఖరారు చేశారు. తాజాగా ఈ చిత్ర షూటింగ్ సంబంధించి మేక‌ర్స్ సాలిడ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

ఈ సినిమా షూటింగ్‌లో సూపర్ స్టార్ మోహన్‌లాల్ జాయిన్ అయినట్లు మేకర్స్ ట్విట్టర్‌లో వెల్లడించారు. దీనితో పాటు ఒక పోస్టర్‌ను కూడా మేక‌ర్స్ వదిలారు. ఆశీర్వాద్ సినిమాస్ బ్యానర్‌ (Aashirvad Cinemas) పై ఆంటోని పెరుంబవూరు (Antony Perumbavoor) ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నాడు. కాగా ఈ సినిమా చాలా వరకూ కొచ్చి, తిరువనంతపురంలో షూటింగ్ జరుపుకోనుంది. మోహన్‌లాల్ మరోవైపు వృషభ అనే పాన్ ఇండియా సినిమాలోచేస్తున్నాడు. ఈ సినిమాలో శ్రీకాంత్ తనయుడు రోషన్ కూడా నటిస్తున్నాడు.

Joined at the set of #Neru directed by Jeethu Joseph and produced by Antony Perumbavoor under the banner of Aashirvad Cinemas! Stay tuned for more sneak peeks and updates as we bring this story to life.#JeethuJoseph @antonypbvr @aashirvadcine pic.twitter.com/NIMjbsZeYJ

— Mohanlal (@Mohanlal) September 2, 2023