September 17, 2023 / 11:26 AM IST

Miss Shetty Mr Polishetty | న‌వీన్ పొలిశెట్టి (Naveen Polishetty), అనుష్కా శెట్టి (Anushka shetty) కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కిన తాజా చిత్రం మిస్‌ శెట్టి మిస్టర్‌ పొలిశెట్టి (Miss Shetty Mr Polishetty). సెప్టెంబ‌ర్ 7న ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన ఈ చిత్రం విడుదలైన అన్ని సెంటర్లలో మంచి టాక్‌తో స్క్రీనింగ్ అవుతుంది. ఇదిలా ఉంటే ఓవర్సీస్‌లో క‌లెక్ష‌న్‌ల ప‌రంగా ఈ సినిమా అరుదైన ఘనత సాధించింది.

కలెక్షన్ల పరంగా ఈ సినిమా నిర్మాతలకు ఓవర్సీస్‌లో కాసులు కురిపిస్తోంది. ఇవాళ్టి అప్‌డేట్ ప్రకారం యూఎస్‌లో ఈ మూవీ 1.5 మిలియన్ డాలర్స్ రాబట్టిన‌ట్లుగా డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కన్ఫర్మ్ చేశారు. ఈ హవాతో 2 మిలియన్ డాలర్స్‌కి కూడా చేరుకుంటుంద‌ని మేక‌ర్స్ వెల్ల‌డించారు. కాగా మ‌రోవైపు ఈ సినిమా ఓటీటీ హ‌క్కుల‌ను ‘నెట్‌ఫ్లిక్స్‌’ (Netflix) దక్కించుకోగా.. శాటిలైట్‌ రైట్స్‌ను ‘జీ’ (ZEE) టీవీ సొంతం చేసుకుంది.

