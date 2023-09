September 26, 2023 / 06:07 PM IST

Miss Shetty Mr Polishetty Movie | మిస్‌ శెట్టి మిస్టర్‌ పొలిశెట్టి సినిమాపై ముందు నుంచి పెద్దగా అంచనాల్లేవు. రిలీజ్‌ డేట్‌లో మార్పులు, టీజర్, ట్రైలర్‌ కూడా పెద్దగా ఆకట్టకోకపోవడంతో ఈ సినిమా పేరు జనాలకు అంతగా రిజిస్టర్‌ అవ్వలేదు. పైగా దానికి తోడు జవాన్‌ సినిమాకు పోటీగా దింపడంతో ఈ సినిమా కొట్టుకుపోవడం ఖాయం అని అనుకున్నారు. తొలిరోజు అదే జరిగింది కూడా. జవాన్‌ దాటికి మిస్‌ శెట్టి పేరు కూడా వినిపించలేదు. అయితే మెల్లిగా టాక్‌ పాజిటీవ్‌గా రావడంతో కొంచెం కొంచెంగా పుంజుకుంది. దానికి తోడు రిలీజ్‌కు ముందు చిరు, రిలీజ్‌ తర్వాత రాజమౌళి, మహేష్‌ బాబులు ఇచ్చిన రివ్యూలు కూడా సినిమాకు బాగా ప్లస్‌ అయ్యాయి. ఇక ఫస్ట్‌ వీక్‌ పూర్తయ్యేలోపే బ్రేక్‌ ఈవెన్‌ మార్క్‌ టచ్‌ చేసింది.

తాజాగా ఈ సినిమా హాఫ్ సెంచరీ మార్కు అందుకుంది. ఈ సినిమాకు ఓవరాల్‌గా రూ.13.5 కోట్ల బిజినెస్‌ జరిగింది. కాగా ఇప్పటివరకు రూ.30 కోట్ల షేర్‌ను రూ.50 కోట్ల గ్రాస్‌ను కలెక్ట్‌ చేసింది. ఇక అమెరికాలో ఈ సినిమా ఊహించని రేంజ్‌లో దూసుకుపోతుంది. అమెరికాలో ఇంకా కొన్ని చోట్ల ఈ సినిమాకు హౌజ్‌ ఫుల్ బోర్డులు పడుతున్నాయి. ఇక వరుసగా నవీన్‌ మూడు హిట్లు కొట్టి హ్యాట్రిక్‌ హీరోగా నిలిచాడు. రోమ్‌ కామ్‌ జానర్‌లో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా మహేష్‌ బాబు. పి దర్శకుడు.

ఇక ఈ సినిమా సక్సెస్‌లో మేజర్‌ క్రెడిట్‌ నవీన్‌ పొలిశెట్టికే ఇవ్వాలి. సినిమాను తన భుజాలపై వేసుకున్నాడు. రిలీజ్‌కు ముందు ముఖ్యమైన ప్రతీ నగరాలకు వెళ్లి సినిమాను ప్రమోట్‌ చేశాడు. అంతేకాకుండా అమెరికాకు వెళ్లి ప్రేక్షకులతో కలిసి ప్రిమియర్లు చూశాడు.

Crossing milestones with every laugh! 💥#MissShettyMrPolishetty has crossed the magnificent 5️⃣0️⃣+ Crores at the box office 😎

Thanks to the lovely audience for adding another reMARKable blockbuster to our journey 🤗

𝐁𝐢𝐠𝐠𝐞𝐬𝐭 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐞𝐫 𝐎𝐟 𝐓𝐡𝐞 𝐘𝐞𝐚𝐫… pic.twitter.com/KrdSbCSaG2

