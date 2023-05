May 27, 2023 / 04:21 PM IST

Memu Famous Movie | నిన్న విడుదలైన ‘మేము ఫేమస్‌’ సినిమా మంచి టాక్‌ తెచ్చుకుని భీభత్సమైన కలెక్షన్‌లు వసూళ్‌ చేస్తుంది. యూట్యూబ్‌ స్టార్‌ సుమంత్‌ ప్రభాస్‌ నటిస్తూ, స్వీయ దర్శకత్వంలో ఈ సినిమానూ రూపొందించాడు. రిలీజ్‌కు ముందు జరిపిన వినూత్న ప్రమోషన్‌లతో సినిమాపై ఎక్కడలేని హైప్‌ క్రియేట్‌ అయింది. దానికి తోడు టీజర్‌,ట్రైలర్‌లు ముందు నుంచి మంచి బజ్‌ను తీసుకువచ్చాయి. ఇక రిలీజయ్యాక ఎక్కడ చూసిన పాజిటీవ్‌ రివ్యూలు రావడంతో కలెక్షన్‌లు కూడా మోత మోగిపోయాయి.

తొలిరోజే కోటీ రూపాయిల గ్రాస్‌ను సాధించి విజయఢంకా మోగించింది. చిన్న సినిమా అందులోనూ ఎప్పుడు చూడని మొహాలతో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఆ రేంజ్‌ కలెక్షన్‌లు సాధించిందంటే మాములు విషయం కాదు. కాగా రిలీజ్‌కు ముందు యూనిక్‌ ప్రమోషన్‌లతో ఆకట్టుకున్న మేకర్స్‌ రిలీజ్‌ తర్వాత కూడా కొత్తగా ఆలోచిస్తూ సినిమాపై అటెన్షన్‌ గ్రాబ్‌ చేస్తున్నారు. ఇక ఈ సినిమాకు అదిరిపోయే రెస్పాన్స్‌ రావడంతో చిత్రబృందం ప్రేక్షకులతో కలిసి సక్సెస్‌ సెలబ్రేట్‌ చేసుకోనున్నారు. ఈ క్రమంలో ఎర్రగడ్డలోని గోకుల్‌ థియేటర్‌లో శనివారం(నేడు) సాయంత్రం 6గంటల షోకు ఫ్రీగా సినిమా చూడొచ్చని మేకర్స్‌ తాజగా వెల్లడించారు. ఆధార్‌ కార్డ్‌ లేదా కాలేజీ ఐడి చూపించి థియేటర్‌లోకి రావొచ్చని వెల్లడించారు.

Hyderabad: Join the team of #MemFamous at Gokul 70MM at 6 PM today!

Free entry for all the students walking in with an ID. pic.twitter.com/kBteAsl8gm

— AndhraBoxOffice.Com (@AndhraBoxOffice) May 27, 2023