February 1, 2024 / 11:11 AM IST

Vishwambhara Movie | పద్మవిభూషణ్, మెగాస్టార్ చిరంజీవి (Megastar Chiranjeevi)నటిస్తున్న లేటెస్ట్ మూవీ ‘విశ్వంభర’. పాన్ ఇండియా స్థాయిలో వ‌స్తున్న ఈ సినిమాకు బింబిసార’ ఫేమ్ వశిష్ట దర్శకత్వం వ‌హిస్తున్నాడు. సోషియో ఫాంటసీ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో ఈ మూవీ తెర‌కెక్కుతుండ‌గా యువీ క్రియేషన్స్ సంస్థ సుమారు రూ. 200 కోట్లతో బ‌డ్జెట్‌తో ఈ సినిమాను నిర్మిస్తుంది. ఆస్కార్ అవార్డు గ్రహీత ఎం ఎం కీరవాణి సంగీతం అందిస్తుండ‌గా ఈ చిత్రాన్ని 2025 సంక్రాంతి కానుకగా విడుదల చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ఇక ఈ చిత్రం ప్ర‌స్తుతం శ‌ర‌వేగంగా షూటింగ్ జ‌రుపుకుంటుంది.

ఇదిలావుంటే.. ఈ సినిమా కోసం మెగాస్టార్ చిరంజీవి క‌స‌ర‌త్తులు మొద‌లుపెట్టాడు. ‘విశ్వంభర’ కోసం కండలు పెంచుతూ, జిమ్‌లో వర్కవుట్స్‌ చేస్తూ కనిపిస్తున్నాడు. తాజాగా ఆయన జిమ్‌ వీడియో ఒకటి నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతుంది. చిరు గురువారం జిమ్‌లో వర్కవుట్స్‌ చేస్తున్న వీడియోను అభిమానులతో పంచుకున్నాడు. ఇక ఈ వీడియో చూసిన నెటిజ‌న్లు 68 ఏండ్ల వ‌య‌సులో కూడా మెగాస్టార్ స్టామినా ఏమి తగ్గలేదు అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

Gearing up .. And raring to go #Vishwambhara pic.twitter.com/VeUj0yhN35

