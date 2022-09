September 28, 2022 / 10:30 AM IST

మెగా ప్రిన్స్‌ వరుణ్‌ తేజ్‌ ఫ‌లితంతో సంబంధంలేకుండా కంటెంట్ ఉన్న క‌థ‌ల‌ను ఎంచుకుంటూ ఇండస్ట్రీలో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. కెరీర్ బిగినింగ్ నుండి విభిన్న త‌ర‌హా సినిమాల‌ను చేస్తూ ప్రేక్ష‌కుల‌ను ఎంటర్‌టైన్‌ చేస్తున్నాడు. ఈ ఏడాది ‘గ‌ని’తో ఆశించిన ప్రారంభం రాక‌పోయినా, ఆ త‌ర్వాత ‘ఎఫ్‌-3’తో మంచి విజ‌యాన్ని సాధించాడు. ప్ర‌స్తుతం వరుణ్‌తేజ్‌, ప్ర‌వీణ్ స‌త్తారు దర్శకత్వంలో ఓ యాక్షన్‌ చిత్రాన్ని చేయబోతున్నాడు. ప్రీ ప్రొడ‌క్ష‌న్ ప‌నులు పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం త్వ‌ర‌లోనే సెట్స్‌ పైకి వెళ్ళ‌నుంది. ఈ చిత్రానికి నాగబాబు స‌హా ప్రొడ్యూస‌ర్‌గా ఉండ‌టం విశేషం. ఇదిలా ఉంటే తాజాగా ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ఓ వీడియోను మేకర్స్ రిలీజ్‌ చేశారు.

ఈ వీడియోలో విభిన్న రకాల గన్స్‌ను చూపించారు. అంతేకాకుండా దర్శకుడు ప్రవీణ్‌ సత్తారు, వరుణ్‌ తేజ్‌ చేతిలోకి గన్స్ తీసుకుని.. వాటిని చెక్‌ చేస్తున్నారు. ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది. కాగా ఈ మూవీకి సంబంధించిన బిగ్‌ అప్‌డేట్‌ను త్వరలోనే ప్రకటించనున్నట్లు మేకర్స్ తెలిపారు. ఈ చిత్రాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వరా సినీ చిత్ర బ్యానర్‌పై బీవిఎస్‌ఎన్‌ ప్రసాద్‌ నిర్మిస్తున్నాడు. దీనితో పాటుగా ఇటీవలే వరుణ్‌ తేజ్ తన 13వ సినిమాను అనౌన్స్‌ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ చిత్రంలో వరుణ్ ఏయిర్‌ఫోర్స్‌ అధికారిగా కనిపించనున్నాడు.

Get ready for a Slice of a Slick Action ❤️‍🔥

Mega Prince @IAmVarunTej’s #VT12 Update Loading SOON💥💥💥

Stay Tuned 😎@PraveenSattaru @SVCCofficial pic.twitter.com/a6urYudkFH

