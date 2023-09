September 10, 2023 / 09:24 AM IST

Mark Antony Movie | ఈ మధ్య కాలంలో ఒక్క ట్రైలర్‌తో ఉన్నట్టుండి అంచనాలు పెరిగాయంటే అది మార్క్‌ ఆంటోని సినిమాకే చెల్లింది. ట్రైలర్‌ ముందు వరకు ఈ సినిమాపై ఇసుమంత బజ్‌ కూడా లేదు. కానీ ఒక్క ట్రైలర్‌ అటు తమిళం ఇటు తెలుగు ఆడియెన్స్‌లో తిరుగులేని అంచనాలు నెలకొల్పింది. ‘అభిమన్యుడు’ తర్వాత విశాల్‌ నుంచి అన్నీ రొట్ట సినిమాలే వచ్చాయి. ఒక్కటంటే ఒక్కటి కూడా ప్రేక్షకులను థియేటర్‌ల వరకు రప్పించలేకపోయాయి. అయితే మార్క్‌ ఆంటోని మాత్రం కొత్త ప్రయత్నంలా అనిపిస్తుందని టీజర్‌, ట్రైలర్‌లతో క్లారిటీ వచ్చేసింది. ట్రైలర్‌కు వచ్చిన రెస్పాన్స్‌ చూసి మేకర్స్‌ సైతం తెలుగులో భారీ రేంజ్‌లో సినిమాను ప్రమోట్‌ చేసే దిశాగా అడుగులు వేస్తున్నారు.

ప్రమోషన్‌లో భాగంగా ఈ సినిమాలతోని వీరభద్ర స్వామి అనే థీమ్ సాంగ్‌ను రిలీజ్‌ చేశారు. ఇక సాంగ్‌ మొత్తం గూస్‌బంప్స్‌ స్టఫ్‌లానే ఉంది. ముఖ్యంగా భువన చంద్ర సాహిత్యం వేరే లెవల్లో ఉంది. జీవి ప్రకాష్‌ స్వర పరిచిన ఈ పాటను హేమచంద్ర ఆలిపించాడు. ఇప్పటికే సినిమా నుంచి రిలీజైన అన్ని పాటలు చార్ట్‌ బస్టర్‌లుగా మిగిలాయి. ఇక ఇప్పుడు ఇది కూడా అదే రేంజ్‌లో దూసుకుపోతుందనడంలో సందేహమే లేదు.

పీరియాడిక్‌ యాక్షన్‌ కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కిన ఈ సినిమాకు అధిక్‌ రవిచంద్రన్‌ దర్శకత్వం వహించాడు. అంతేకాకుండా ఇందులో టైమ్‌ ట్రావెల్‌ కాన్సెప్ట్‌ను తీసుకొచ్చి సినిమాపై మరింత అంచనాలు క్రియేట్‌ చేశారు. విశాల్‌కు జోడీగా ఈ సినిమాలో రీతూవ‌ర్మ, అభినయలు న‌టిస్తున్నారు. త‌మిళంతో పాటు, తెలుగు, హిందీ, క‌న్నడ‌, మ‌ల‌యాళ భాష‌ల్లో ఈ సినిమాను రిలీజ్‌ చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.

