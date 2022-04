April 11, 2022 / 05:55 PM IST

తెలుగు ప్రేక్ష‌కుల (Telugu Audience) గుండెల్లో చిర‌స్థాయిగా నిలిచిపోయే ఆణిముత్యాల్లాంటి సినిమాలో బాల‌రామాయ‌ణం (Bala Ramayanam) ఒక‌టి. సీనియ‌ర్ ఎన్టీఆర్ (NTR) మ‌న‌వ‌డిగా జూనియ‌ర్ ఎన్టీఆర్ (Jr NTR) సిల్వ‌ర్ స్క్రీన్‌కు తొలిసారి ప‌రిచ‌య‌మైన చిత్రం. గుణ‌శేఖ‌ర్ (Guna Sekhar) ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో వ‌చ్చిన చిత్రం విజ‌య‌వంతంగా 25 వ‌సంతాలు (Bala Ramayanam @25 Years) పూర్తి చేసుకుంది. ఈ సంద‌ర్బంగా డైరెక్ట‌ర్ గుణ‌శేఖ‌ర్ (Guna Sekhar) ట్విట‌ర్ ద్వారా వీడియో సందేశాన్ని పోస్ట్ చేశాడు.

‘శ‌బ్దాలయ థియేట‌ర్స్ ప‌తాకంపై ఎంఎస్ రెడ్డి (MS Reddy) నిర్మాత‌గా నా ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో నిర్మించిన రామాయ‌ణం చిత్రం 25 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సంద‌ర్భంగా మీ మీందుకు రావ‌డం చాలా ఆనందంగా ఉంది. నంద‌మూరి తార‌క రామారావు మ‌న‌వ‌డు..జూనియ‌ర్ ఎన్టీఆర్ రాముడిగా, సీత‌, ల‌క్ష్మ‌ణుడు, భ‌ర‌త్ శ‌త్రుఘ్నులు, రావ‌ణాసురుడు, హ‌నుమంతులు..ఇలా చాలా మంది పిల్ల‌లు ఈ చిత్రం ద్వారా ప‌రిచ‌య‌మ‌య్యారు. వారంద‌రికీ నా ధ‌న్య‌వాదాలు. ఈ చిత్రానికి ప‌నిచేసిన‌ సాంకేతిక నిపుణులంద‌రికీ హృద‌య‌పూర్వ‌క కృత‌జ్ఠ‌త‌లు తెలియ‌జేసుకుంటున్నాన‌’న్నారు.

On the occasion of #BalaRamayanam completing 25 years, Director #Gunasekhar garu expresses gratitude and thanks the audience with a heartfelt video.#25YearsForBalaRamayanam@tarak9999 @Gunasekhar1 #MSReddy#25YearsForBalaRamayanam pic.twitter.com/LGN1IXCHa6

— BA Raju's Team (@baraju_SuperHit) April 11, 2022