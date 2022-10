October 3, 2022 / 10:15 AM IST

Ponniyin Selvan Enter’s 200 Crore Club | దక్షిణాదితో పాటు ఉత్తరాది ప్రేక్షకులు కూడా ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురు చూసిన ‘పొన్నియన్‌ సెల్వన్-1’ శుక్రవారం విడుదలై భారీ వసూళ్ళతో దూసుకుపోతుంది. లెజండరీ డైరెక్టర్‌ మణిరత్నం డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్‌గా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం తమిళ సినీ చరిత్రలోనే నయా రికార్డులను సృష్టిస్తుంది. కల్కి కృష్ణమూర్తి రాసిన ‘పొన్నియన్‌ సెల్వన్‌’ నవల ఆధారంగా మణిరత్నం ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించాడు. దశాబ్ధ కాలం క్రితమే మణిరత్నం ఈ చిత్రాన్ని మొదలు పెట్టాడు కానీ, పలు కారణాలతో షూటింగ్‌ ఫస్ట్‌ షెడ్యూల్‌కే ఆగిపోయింది. ఇక దాదాపు 8ఏళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ ఈ సినిమా కార్యరూపం దాల్చింది.

ఈ చిత్రంలో చియాన్ విక్ర‌మ్‌, కార్తి, జయం రవి, ఐశ్వ‌ర్య‌రాయ్‌, త్రిష, బాబీ సింహా వంటి భారీ తారాగణం నటించడంతో విడుదలకు ముందే ప్రేక్షకుల్లో విపరీతమైన అంచనాలు క్రియేట్‌ అయ్యాయి. అంతేకాకుండా అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం అంతే భారీ స్థాయిలో ఓపెనింగ్స్‌ రాబట్టింది. మొదటి రోజే ఈ చిత్రం 80కోట్ల వరకు కలెక్షన్‌లు సాధించి ఔరా అనిపించింది. కాగా ఈ చిత్రం తాజాగా రూ.200కోట్ల క్లబ్‌లో అడుగుపెట్టింది. తమిళ సినీ చరిత్రలోనే అత్యంత వేగంగా ఈ ఘనత సాధించిన సినిమాగా పొన్నియన్‌ సెల్వన్‌ నిలిచింది. ఈ ఫీట్‌ను కేవలం మూడు రోజుల్లోనే ఈ చిత్రం సాధించడం విశేషం అనే చెప్పాలి. ఒక్క తమిళంలోనే కాకుండా విడుదలైన ప్రతి భాషల్లో ఈ చిత్రం బ్లాక్‌ బస్టర్‌ వసూళ్ళను సాధిస్తుంది. ఇప్పటికే ఈ చిత్రం సగానికి పైగా బడ్జెట్‌ను రికవరీ చేసింది. ఇదే స్పీడ్‌లో దూసుకపోతే మరో రెండు, మూడు రోజుల్లో ఈ చిత్రం బ్రేక్‌ ఈవెన్‌ పూర్తి చేసుకుంటుంది.

For the 3-day opening weekend, #PS1 has grossed more than ₹ 230 Crs+ at the WW Box office.. 🔥

— Ramesh Bala (@rameshlaus) October 3, 2022