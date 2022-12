December 7, 2022 / 08:32 PM IST

ప్రదీప్‌ రంగనాథన్‌ స్వీయదర్శకత్వంలో హీరోగా నటించిన తమిళ చిత్రం ‘లవ్‌ టుడే’ (Love Today). తెలుగులో ఇదే టైటిల్‌తో ఇటీవలే ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చింది. టాలీవుడ్‌ బాక్సాఫీస్‌ వద్ద మంచి టాక్‌ తెచ్చుకుంది. కాగా ఈ మూవీ నుంచి మమ కుట్టి వీడియో రిలీజవగా.. నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్‌ అవుతోంది.

హీరో ప్రదీప్‌ రంగనాథన్‌, హీరోయిన్‌ ఇవానా మధ్య సాగే ఫన్ ట్రాక్‌తో తమిళంలో సాగుతున్న ఈ వీడియో మూవీ లవర్స్ ను ఆకట్టుకుంటోంది. నిర్మాత దిల్‌ రాజు లవ్‌ టుడేను తెలుగులో విడుదల చేశారు. డిఫరెంట్‌ వెర్షన్‌లో సాగుతున్న ఈ పాటను ప్రదీప్‌ రంగనాథన్‌ రాయగా.. ప్రదీప్‌ రంగనాథన్‌, సవితా రెడ్డి, ఏయూ నవీన్ కృభాకర్ పాడారు.

లవ్‌ టుడే చిత్రంలో ఇవానా ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటించగా.. సత్యరాజ్‌, రాధికా శరత్‌ కుమార్‌, యోగిబాబు ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. ఈ చిత్రాన్ని ఏజీఎస్‌ ఎంటర్‌టైనమెంట్ బ్యానర్‌పై కల్పతి ఎస్. అఘోరం, కల్పతి ఎస్‌. గణేష్‌, కల్పతి ఎస్‌. సురేష్ సంయుక్తంగా తెరకెక్కించారు. యువన్‌ శంకర్‌ రాజా సంగీతం అందించాడు.

మమకుట్టి వీడియో ట్రాక్‌ ..

