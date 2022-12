Waltair Veerayya | చిరంజీవి వాల్తేరు వీరయ్య రిలీజ్‌ డేట్‌ ఫైనల్‌.. పోస్టర్ వైరల్‌

December 7, 2022 / 04:34 PM IST

టాలీవుడ్‌ మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి (Chiranjeevi) టైటిల్ రోల్‌ చేస్తున్న చిత్రం వాల్తేరు వీరయ్య (Waltair Veerayya). ఈ మాస్‌ యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ కు బాబీ (కేఎస్ ర‌వీంద్ర‌) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే మేకర్స్‌ లాంఛ్‌ చేసిన టైటిల్‌ టీజర్‌, బాస్ పార్టీ సాంగ్‌ సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది. తాజాగా చిరంజీవి అభిమానులకు అదిరిపోయే అప్‌డేట్ అందించారు మేకర్స్.

వాల్తేరు వీరయ్య 2023 సంక్రాంతి కానుకగా రానుండగా.. విడుదల తేదీని ప్రకటించారు. జనవరి 13న థియేటర్లలో సందడి చేయనున్నాడు వాల్తేరు వీరయ్య. ఈ సంక్రాంతికి థియేటర్లలో మాస్‌ మూలవిరాట్ దర్శనమయ్యే సమయం.. జనవరి 13న ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాల్తేరు వీరయ్య గ్రాండ్‌గా విడుదల కాబోతుందంటూ విడుదల చేసిన పోస్టర్‌ ట్రెండింగ్ అవుతోంది.

ఈ చిత్రంలో ర‌వితేజ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. మైత్రీ మూవీ మేక‌ర్స్ బ్యాన‌ర్‌ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రంలో శృతిహాస‌న్ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది. ఈ చిత్రానికి రాక్ స్టార్ దేవీ శ్రీ ప్రసాద్ మ్యూజిక్‌ అందిస్తున్నాడు.

వాల్తేరు వీరయ్య రిలీజ్‌ డేట్‌ పోస్టర్..

This Sankranthi, it's time for the MASS MOOLAVIRAT darshanam in theatres 🔥#WaltairVeerayya GRAND RELEASE WORLDWIDE on 13th JAN, 2023 💥

Megastar @KChiruTweets @RaviTeja_offl @dirbobby @shrutihaasan @CatherineTresa1 @ThisIsDSP @konavenkat99 @MythriOfficial @SonyMusicSouth pic.twitter.com/Z7aiNFxOax

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) December 7, 2022