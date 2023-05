May 27, 2023 / 12:12 PM IST

Mahesh-Trivikram Movie Glimps | ప్రస్తుతం మహేష్‌బాబు ఫ్యాన్స్‌ ఆశలన్నీ త్రివిక్రమ్‌ తెరకెక్కిస్తున్న సినిమాపైనే ఉన్నాయి. ఇప్పటికే విడుదలైన పోస్టర్‌కు తిరుగులేని రెస్పాన్స్‌ వచ్చింది. సూపర్‌ స్టార్ అలా సిగరెట్‌తో వాకింగ్‌ చేస్తున్న స్టిల్‌ అభిమానులకు పూనకాలు తెప్పిచ్చింది. ఈ మధ్య ఎక్కువగా మహేష్‌ క్లాస్‌ క్యారెక్టర్‌ ఉన్న పాత్రలే చేశాడు. కాగా ఈ సినిమాలో మాత్రం మాస్‌ టచ్‌ ఉన్న పాత్ర చేస్తున్నట్లు పోస్టర్‌తోనే స్పష్టమైంది. ఎంతైనా అభిమాన హీరోలు మాస్‌ టచ్‌ ఉన్న పాత్రలు చేస్తే ఆ కిక్కే వేరప్ప. ఇక ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్‌ శరవేగంగా జరుగుతుంది. ఈ సినిమా ఇప్పటికే సంక్రాంతిపై ఖర్చీఫ్‌ వేసింది. ఇక ఇదిలా తాజాగా మేకర్స్‌ ఈ సినిమాకు సంబంధించిన బిగ్‌ అప్‌డేట్‌ను ప్రకటించింది.

ఎప్పుడెప్పుడా అని మహేష్‌ అభిమానులు ఎదురు చూస్తున్న ఈ సినిమా గ్లింప్స్‌ను సూపర్‌ స్టార్‌ కృష్ణ బర్త్‌డే సందర్భంగా మే 31న విడుదల చేయబోతున్నట్లు ప్రకటించింది. గ్లింప్స్‌కు టైటిల్‌ను కూడా ఎటాచ్‌ చేయబోతున్నారు. ఇక ఈ సినిమాకు అమరావతికి అటు ఇటు, గుంటూరు కారం అనే రెండు టైటిల్స్‌ను పరిశీలనలో ఉంచినట్లు తెలుస్తుంది. దాదాపుగా ఈ రెండిట్లో ఒకటి కన్ఫా్ర్మ్‌ అని టాక్‌. ఇక గురూజీ ఎప్పటిలాగే తనకు అచ్చొచ్చిన అ సెంటిమెంట్‌ ప్రకారం అమరావతి అని ఫిక్సయ్యాడట. అయితే మాస్‌ నేపథ్యం ఉన్న సినిమా కావడంతో మహేష్‌ మాత్రం గుంటూరు కారం టైటిల్‌ వైపే మొగ్గుచూపుతున్నాడు. మరీ ఈ రెండింట్లో ఏది ఫైనల్‌ అవుతుందో తెలియాలంటే మరో వారం రోజులు వేచి చూడాల్సిందే.

యాక్షన్ ఫ్యామిలీ ఎంట‌ర్టైన‌ర్‌గా తెర‌కెక్కుతున్న ఈ సినిమాను హారిక అండ్ హాసినీ క్రియేష‌న్స్ ప‌తాకంపై ఎస్.చిన‌బాబు ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాడు. మ్యూజిక్ సెన్సేష‌న్ థ‌మ‌న్ ఈ సినిమాకు సంగీతం అందిస్తున్నాడు. మహేష్‌కు జోడీగా పూజాహెగ్డే, శ్రీలీలు నటిస్తున్నారు. ఇక త్రివిక్రమ్‌-మహేష్‌ కాంబోలో వచ్చిన అతడు, ఖలేజా కమర్షియల్‌గా పెద్దగా సక్సెస్‌ సాధించకపోయినా.. బుల్లితెరపై మాత్రం అదరగొట్టాయి. ఇప్పటికీ ఈ రెండు సినిమాలు టీవీల్లో వస్తున్నాయంటే వాటికే అతుక్కు పోతుంటాం. ఇక ఇప్పుడు హ్యాట్రిక్‌ తెరకెక్కుతుండటంతో అందరి చూపు ఈ సినిమాపైనే ఉంది.

A MASS Feast For Fans and By Fans! #SSMB28MassStrike to thunder its way on 𝟑𝟏𝐬𝐭 𝐌𝐀𝐘! ⚡😎

SUPER FANS will unveil Striking video at the 𝐓𝐇𝐄𝐀𝐓𝐑𝐄𝐒!! 🤩🎥

Super 🌟 @urstrulyMahesh #Trivikram @hegdepooja @sreeleela14 @MusicThaman @vamsi84 #PSVinod @NavinNooli… pic.twitter.com/l3VKLuyqWP

