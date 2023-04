Prema Vimanam | ప్రేమ విమానం టీంకు మహేశ్ బాబు సపోర్ట్‌.. వివరాలివే

April 26, 2023 / 04:01 PM IST

Prema Vimanam | అభిమానులకు వినోదాన్ని అందించే సినిమాలను ప్రోత్సహించడంలో కొందరు స్టార్ హీరోలు ఎప్పుడూ రెడీగా ఉంటారని ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. వారిలో ముందువరుసలో ఉంటాడు సూపర్ స్టార్ మహేశ్ బాబు (Mahesh Babu). చిన్న సినిమానా.. పెద్ద సినిమానా..? అని సంబంధం లేకుండా ప్రమోట్‌ చేస్తుంటాడు మహేశ్ బాబు. తాజాగా ఈ స్టార్ హీరో ఓ చిన్న సినిమా (వెబ్ మూవీ)కు సహకారం అందిస్తున్నాడు.

సంగీత్‌ శోభన్‌, శాన్వి మేఘన లీడ్ రోల్స్‌ లో నటిస్తున్న జీ 5 వెబ్‌ ప్రాజెక్ట్‌ ప్రేమ విమానం (Prema Vimanam). ఈ చిత్రంలో వెన్నెల కిశోర్‌, అనసూయ భరద్వాజ్‌, దేవాన్ష్‌ నామా, అనిరుధ్‌ నామా, కల్పలత, సుప్రీత్‌, శైలజప్రియ ఇతర నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. న్యూ ఏజ్‌ లవ్‌ స్టోరీ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ ప్రాజెక్ట్‌ టీజర్‌ను రేపు ఉదయం 10:08 గంటలకు మహేశ్ బాబు లాంఛ్ చేయనున్నాడు. మా ప్రియమైన మహేశ్‌ బాబు గారు ప్రేమ విమానం టీజర్‌ను లాంఛ్ చేస్తున్నారని అనసూయ భరద్వాజ్‌ ట్వీట్ చేసింది.

సంతోష్‌ కట దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ మూవీ విభిన్న ప్రేమకథా చిత్రంగా రాబోతుంది. ఈ చిత్రానికి అనూప్‌రూబెన్స్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. జగదీష్‌ చీకటి కెమెరామెన్‌. అభిషేక్ పిక్చర్స్‌, జీ5తో కలిసి ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తోంది. ఇటీవలే సుహాస్‌ నటించిన రైటర్‌ పద్మభూషణ్‌ సినిమాపై కూడా మహేశ్‌ బాబు ప్రశంసలు కురిపించిన విషయం తెలిసిందే.

టీజర్‌ లాంఛ్ టైం ఫిక్స్..

The magic of love gets a license from Reigning Superstar #MaheshBabu! 🥳❤️

Our dearest @urstrulymahesh garu will be revealing the #PremaVimanam Teaser on April 27th at 10:08 AM ❤️‍🔥#SangeethShoban@saanvemegghana@santoshkata @abhishekPicture @dopjagadeeshch @vennelakishore pic.twitter.com/hUlASPYem6

— Anasuya Bharadwaj (@anusuyakhasba) April 26, 2023